A Renault está apostada em revitalizar os seus clássicos, transformando-os em veículos elétricos e adaptados aos dias de hoje. A prova disso veio com algumas propostas e agora ganha nova força com uma novidade.

O Renault 4EVER TROPHY foi revelado e vem mostrar um todo-o-terreno que se prepara para conquistar o mercado. É um regresso com nostalgia e utilidade, mostrando que a aposta da marca francesa está certa em muitos níveis, em especial no campo dos elétricos.

Renault 4EVER TROPHY é uma ode à nostalgia

O novo Renault 4EVER TROPHY não é uma novidade. A marca já tinha começado a mostrar o que estava a preparar há alguns dias, preparando para mais tarde a sua revelação completa e em todo o seu esplendor. Este é um elétrico que mantém o ADN único deste modelo que há tantos anos circula.

Foi no Salão Automóvel de Paris que a marca francesa revelou agora o Renault 4EVER TROPHY. Este traz a versatilidade acima de qualquer outro conceito, mostrando ser um carro para quem quer um "carro para tudo", dentro e fora do asfalto, tal como o seu antecessor histórico.

Um SUV que aposta na filosofia do elétrico

Este traz agora uma carroçaria de SUV de tamanho médio, com 4,16 metros de comprimento no seu protótipo, utilizável tanto na cidade como fora dela. Ao mesmo tempo, tem uma largura de 1,95 metros e uma altura de 1,90 metros, o que promete um amplo espaço interno.

A sua estética de buggy traz um corpo muito largo e uma saliência de mais de 20 centímetros no arco da roda. Isso é reforçado com uma parte inferior reforçada para proteger as baterias de possíveis golpes e, acima de tudo, a pá e as placas de extração de areia que estão incluídas na sua porta traseira.

Um SUV dedicado à cidade e a muitos mais espaços

O Renault 4EVER TROPHY é assim um SUV elétrico, mas com medidas contidas, mas mais largo e alto para ser usado de forma quase natural nas cidades. É também uma proposta que pode concorrer de forma direta com outros modelos que estão a surgir e que elevam também estes conceitos.

Uma das grandes dúvidas é que vamos ver um Renault 4EVER TROPHY a circular nas estradas. Provavelmente não, mas fica claro qual a ideia da marca francesa para estes modelos mais nostálgicos. Aproveita estes modelos classicos e que todos conhecem para os fundir com o que quer criar e assim adaptar a sua oferta e mostrar o seu caminho.