O iMessage tem estado no centro de várias campanhas para se tornar mais seguro, com uma nova agora a chegar da Meta e do WhatsApp. Já antes a Google procurou fazer isso com o RCS, sem que isso tenha dado frutos ou sequer demovido a Apple.

Esta nova campanha aposta na segurança e na privacidade do WhatsApp, com um propósito bem definido pela Meta. Quer levar os utilizadores a abandonarem o iMessage e assim adotar a proposta da empresa de Mark Zuckerberg.

Meta quer utilizadores a usar o WhatsApp

Foi o próprio CEO da Meta, Mark Zuckerberg, que revelou nas redes sociais a mais recente campanha que está a ter lugar. Com um cartaz de dimensões generosas a Meta quer mostrar aos utilizadores que o WhatsApp é a ferramenta indicada para terem a segurança e privacidade que necessitam.

Esta é uma campanha que segue outras lançadas por gigantes da tecnologia e que querem levar a Apple a abrir o seu serviço de mensagens. Todas se focam no mesmo ponto, a suporta falta de segurança do iMessage e a necessidade deste se tornar mais aberto.

Privacidade e segurança são os argumentos

O que está na partilha do homem forte da Meta revela que o WhatsApp é muito mais privado e seguro do que o iMessage. Este traz criptografia de ponta a ponta, algo que funciona tanto no iPhones como no Android, incluindo as conversas em grupo.

Revela ainda que com o WhatsApp, também é possível definir que todas as novas conversas desapareçam com o toque de um botão. Faz também referência ao facto de que no ano passado também foram introduzidos os backups cifrados de ponta a ponta, ou seja, tudo o que o iMessage ainda não possui.

iMessage da Apple tem sido o alvo preferido

É claro que o propósito da Meta é muito diferente do que a Google tem com a sua campanha. Quer que a adoção do WhatsApp cresça ainda mais e que seja abandonado o iMessage, com os argumentos da privacidade e da segurança, algo que atualmente está nas preocupações dos utilizadores.

A Apple não mostrou qualquer interesse no RCS da Google e do que este traz. Ainda menos estará preocupada com esta nova campanha da Meta para atrair utilizadores para o WhatsApp. Resta saber como vão os utilizadores reagir a esta provocação e a que o este serviço promete trazer.