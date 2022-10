Se conseguirmos detetar este gás em mundos distantes, pode significar que há vida

Será que há vida noutros mundos deste vasto Universo? Seremos apenas nós, a Terra, o único lugar onde a vida teve a sorte de florescer? E mesmo que haja, como iremos conseguir alguma vez detetar essa existência? Bom, provavelmente há indícios que poderemos registar e que denunciarão vida. Um deles é a descoberta de um determinado gás emitido brócolos (e por outras plantas). Achou a ideia estranha?

Aqui está uma pista que provavelmente nunca passou pela mente da maioria dos entusiastas do espaço. Este tipo de gás é um dos sinais mais indicativos da existência de vida num planeta. Vamos perceber o porquê!

Bioassinaturas podem denunciar sinais de vida no Universo

De acordo com um novo estudo de investigadores da Universidade da Califórnia em Riverside, este gás, brometo de metilo ou bromometano, há muito que está associado à vida na Terra. Ocorre naturalmente a partir do processo de defesa das plantas.

A metilação, como o processo de defesa é conhecido, permite às plantas expulsar contaminantes estranhos, como o brometo, ligando-lhe uma série de átomos de carbono e hidrogénio, gaseificando-o, permitindo a sua fuga para o ar.

O brometo de metilo, em particular, é interessante de uma perspetiva astrobiológica. Foi utilizado como pesticida até ao início dos anos 2000 e tem várias vantagens importantes sobre outras bioassinaturas potenciais se aparecer na atmosfera de um exoplaneta.

Primeiro, tem um tempo de vida relativamente curto na atmosfera de um planeta. Isto é particularmente importante para a procura por exoplanetas, uma vez que significa que qualquer processo que produza o gás é muito provavelmente ainda ativo. A sua presença não é simplesmente o resultado de um evento geológico que aconteceu há eons atrás.

Uma segunda vantagem é aquela que todos os astrobiólogos adoram ver - há muito poucos processos não biológicos que produzem o gás, e mesmo esses processos não são tipicamente naturais. Apesar de agora ser considerado um produto químico perigoso, o brometo de metilo era produzido em grandes quantidades para utilização como pesticida antes de ser regulamentado devido aos seus efeitos nefastos para a saúde.

Uma terceira vantagem é o comprimento de onda espectroscópico que partilha com um gás 'primo' que é também uma bioassinatura - cloreto de metilo ou clorometano, que também resulta do processo de metilação.

Metilação poderá ser o gatilho para... algo maior!

A sua assinatura combinada torná-los-ia muito mais fáceis de detetar de longe, e ambos são indicativos da existência de um processo biológico, embora capazes de distinguir entre cloreto de metilo e brometo de metilo, uma vez que o cloreto de metilo já foi visto em torno de algumas estrelas, o que foi provavelmente causado por um processo inorgânico.

Não é bem uma vantagem, mas uma peculiaridade interessante sobre a capacidade de detetar brometo de metilo, é que seria relativamente difícil de detetar na atmosfera terrestre a partir de longe.

Os seus níveis de concentração são suficientemente elevados, mas a luz UV do Sol faz com que as moléculas de água na atmosfera se dividam em compostos que eliminam o brometo de metilo, pelo que não existe durante muito tempo na atmosfera terrestre.

No entanto, a luz UV é apenas um problema para as estrelas semelhantes ao Sol. Em redor de estrelas como as anãs-M, que são 10 vezes mais comuns na galáxia do que as estrelas semelhantes ao Sol, haveria menos radiação UV que potencialmente quebraria a molécula de brometo de metilo.

Uma vez que essas anões-M serão alguns dos primeiros lugares que os astrobiólogos procuram, podem ser uma oportunidade de ver uma acumulação de brometo de metilo nas suas atmosferas. No entanto, qualquer descoberta deste tipo poderá ter de esperar um pouco. Mesmo o JWST não está preparado para detetar elementos vestigiais na atmosfera de um exoplaneta.

No entanto, nos próximos anos, alguns telescópios terrestres estarão à altura da tarefa. Os astrobiólogos esperançosos terão de esperar até que os mesmos entrem em linha antes de poderem verdadeiramente procurar esta bioassinatura altamente interessante.