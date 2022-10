Há vários anos que o Netflix procura acabar com a partilha das contas pelos utilizadores. Esta é a razão apresentada pela empresa para que esteja a perder subscritores e os seus lucros estejam também a ser reduzidos.

Tem, naturalmente, procurado acabar com esta prática, criando alternativas para os utilizadores, de diversas formas. A mais recente surgiu agora, permitindo aos utilizadores exportar os seus perfis para novas contas.

Acabar com a partilha das contas do Netflix

Foram já várias as formas que o Netflix encontrou para impedir ou limitar a partilha de contas entre os utilizadores. Esta é uma prática que a empresa entende estar a ser prejudicial e por isso são lógicos estes passos que estão a ser dados agora.

Se a criação de um novo plano de subscrição baseado em publicidade foi dos mais visíveis, há agora um outro, que permite a migração de perfis. Este é um novo e muito solicitado recurso e está lançado no Netflix para todos os membros em todo o mundo a partir de hoje.

Uma nova ferramenta para ajudar utilizadores

Este recurso permite que as pessoas que usam uma conta transfiram o seu perfil, mantendo as recomendações personalizadas, histórico de exibição e outras configurações. Estes dados vão ser transportados para uma nova conta quando estes iniciam sua própria associação.

Tal como seria esperado, este é um processo simples e que requer apenas que o utilizador subscreva um dos planos que o Netflix disponibiliza aos utilizadores. É uma ferramenta que vem facilitar a passagem de todos os que usam a partilha de contas.

Exportar o perfil é agora um processo simples

Quem quiser tomar este passo só tem de seguir as instruções que o serviço de streaming disponibiliza nesta sua página de suporte. Basicamente só tem de indicar que quer exportar os seus dados e depois seguir a associação à nova conta, o que acontece automaticamente.

Este é mais um passo que o Netflix dá para acabar com a partilha de contas do seu serviço de streaming. Agora, e quem quiser aderir ao novo plano "Basic with Ads", só tem de exportar a sua conta e associá-la à nova subscrição. Será que é este o passo que se esperava?