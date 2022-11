MB WAY tem novidades! Saiba o que pode fazer a partir de agora…

O MB WAY é a solução Multibanco que lhe permite fazer transferências instantâneas, compras online e físicas, gerar cartões virtuais MB NET e ainda levantar dinheiro através do seu smartphone, tablet ou PC.

Recentemente foi revelada uma novidade. Saiba o que pode fazer a partir de agora com este serviço da SIBS.

O MB WAY é a solução digital da SIBS para simplificar os pagamentos mobile! Ao associar o seu número de telemóvel ao seu cartão bancário pode enviar, receber e pedir dinheiro, dividir contas, fazer compras online e em lojas físicas, com QR Code MB WAY.

Para além das opções anteriores, através da app pode também gerar cartões virtuais MB NET e ainda ganhar prémios todas as semanas! Tudo isto e muito mais, sempre com a garantia de segurança da SIBS.

MB WAY: Já pode pagar as suas subscrições

A app MB WAY tem agora um novo serviço integrado que permite aos utilizadores gerirem, através do smartphone, as suas subscrições ou compras recorrentes. Segundo Madalena Cascais Tomé, "Estamos neste momento em fase de lançamento. O objetivo é trazer mais um serviço muito adaptado ao contexto digital que são os serviços de subscrição".

Assim, com este serviço, passa a ser possível gerir subscrições do seu jornal, revistas, etc, assim como pré-autorizar compras recorrentes num determinado comerciante.

Do lado dos consumidores, vai ser possível "gerir o cartão em que é debitado, gerir o prazo e o limite" de cada subscrição "de forma autónoma". "Isto é um pagamento que está autorizado, esta subscrição mensal vai ser debitada do meu cartão sem ter de fazer nenhum tipo de autorização".

Relativamente às empresas, passa a ser possível, em tempo real, saber as que subscreveram ou cancelaram uma subscrição.

A aplicação MB WAY está disponível para os smartphones e tablets com sistema Android e iOS. O download, adesão e utilização da app MB WAY não têm custos associados. O MB WAY não cobra qualquer comissão pelas operações realizadas na aplicação. Apenas as transferências poderão ter custos associados cobrados pelas entidades bancárias.