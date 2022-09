E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico e científico no Pplware.

Falámos de todas as novidades no evento da Logitech, do que trará o smartwatch Google Pixel Watch, experimentámos o Apple Watch Ultra, e muito mais.

O mundo tecnológico é muito mais do que os computadores e outros equipamentos que temos na nossa casa e que usamos no nosso dia-a-dia. O setor dos servidores, por exemplo, nem sempre é devidamente divulgado, ficando um pouco mais na sombra da popularidade.

Contudo, é importante divulgarmos as novidades sobre este setor. Desta forma, a IBM anunciou recentemente os seus novos servidores LinuxOne Emperor 4, equipamentos que rodam o sistema operativo Linux e que contam com 32 processadores.

A procura por smartphones de baixo preço é bastante elevada e a oferta continua a surgir com cada vez melhor qualidade. Neste segmento, a Cubot tem algum destaque e agora lançou o Cubot P60.

Este smartphone Android que tem 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, entre outros atributos, está disponível em campanha de lançamento, por cerca de 113 €.

Já ouviu falar em MammoScreen? O cancro da mama é o tipo de cancro mais comum entre as mulheres (não considerando o da pele) e corresponde à segunda causa de morte por cancro, na mulher. Esta é uma doença que requer atenção e todos os estudos não são, ainda, suficientes. Nesse sentido, o diagnóstico é fundamental.

O projeto MammoScreen tem como objetivo revolucionar o diagnóstico de cancro da mama. Saiba o que é.

Quando se fala em tecnologia de comunicação móvel é comum falar-se também em radiação e problemas na saúde. O novo guia da ANACOM “Eco-segurança e Redes Móveis: Factos, dados e desafios sobre saúde e sustentabilidade” pretende clarificar o tema da eco-segurança das redes móveis, ou seja, o seu impacto na saúde humana e no equilíbrio ambiental.

Será que as frequências utilizadas pelo 5G representam um perigo para a saúde?

O mundo está focado na exploração espacial e mesmo aqueles países que parecem adormecidos dão cartas nesse sentido. Os Emirados Árabes Unidos (EAU), por exemplo, vão lançar o seu primeiro rover lunar, já em novembro.

A missão será concretizada juntamente com o Japão.

A Logitech está a realizar em Berlim o evento logiPLAY onde apresentou um conjunto de fantásticas novidades. O Pplware está presente no evento a convite da empresa. Uma das novidades mais fantásticas anunciadas pela empresa foi um volante PRO para os amantes de jogos de carros. Mas não é tudo...

A Logitech criou o "habitáculo" de competição, que os jogadores podem ter em casa. O Pplware já testou é a experiência foi brutal.

Nesta terça-feira aconteceu finalmente o anúncio que todos os fãs de hardware esperavam: a Nvidia apresentou oficialmente a sua nova linha de placas gráficas GeForce RTX 40, baseadas na arquitetura Ada Lovelace. No anúncio foram revelados os modelos mais potentes, nomeadamente a topo de gama GeForce RTX 4090 e a GeForce RTX 4080.

Tal como se esperava, agora as marcas começam também a anunciar os seus modelos personalizados. E a ASUS não fez os consumidores esperar e já apresentou as suas GPUs da nova geração da Nvidia, das suas linhas ROG Strix e TUF.

Os esforços de eletrificação da Renault são bem visíveis, procurando usar modelos mais antigos para lhe dar um destaque maior. Isso já foi visto nos projetos para a próxima 4L e outros modelos que foram surgindo.

A marca francesa volta agora à carga e traz um novo protótipo na mesma linha. Falamos do Renault R5 TURBO 3E E-Tech, que tem um ADN bem conhecido, mas onde é agora colocado todo o conhecimento da marca no campo dos elétricos, para criar uma proposta dedicada às corridas e ao drift.

Sim, leu bem, a Marinha portuguesa tem o maior exercício de robótica a nível mundial. A Marinha organizou o maior teste de aparelhos manobrados à distância a nível mundial e o exercício contou com a participação da NATO.

Segundo o Almirante Gouveia e Melo diz que Portugal está na linha da frente do setor.

A Google este ano vai estrear-se com o lançamento do seu primeiro smartwatch. O evento de apresentação acontece no início de outubro e a empresa até já revelou alguns pormenores.

No entanto, agora todo o design fica evidente com a partilha de um vídeo oficial.

Tal como estava anunciado, dia 23 de setembro, a Apple começava a entregar o Apple Watch Ultra. O nosso chegou e já o estamos a usar para ver o potencial. Afinal, trata-se do mais avançado smartwatch lançado pela Apple. Logo quando abrimos a caixa percebemos que é um dispositivo especial para a empresa de Cupertino. Os cuidados com a embalagem e a informação está acima da média. Depois... é bonito, estamos perante um equipamento topo de gama.

Estas são as nossas primeiras impressões. Mais tarde, vamos experimentar o que traz de valioso este relógio. O que escolhemos foi Apple Watch Ultra com caixa em titânio e bracelete Ocean meia-noite.

A Doogee é já uma marca de referência no segmento dos smartphones robustos, os rugged phones, e prepara-se para colocar no mercado mais uma proposta – o Doogee S96 GT.

O Doogee S96 GT apresenta todas as certificações associadas aos smartphones robustos típicas, tem um ecrã de 6,22″, bateria de 6320 mAh e ainda 3 câmaras na traseira, sendo uma delas de visão noturna. Mas há mais...

A Huawei está sempre na vanguarda do que mais recente existe em termos de inovação. A prova disso está no Mate Xs 2, o mais recente smartphone dobrável da marca, recheado de tecnologia e novas funcionalidades.

Este smartphone chegou agora a Portugal, herdando o design clássico de dobragem exterior da Huawei. É ultra leve, ultra fino, ultra plano e ultra resistente, o que faz dele, o smartphone ideal para oferecer aos consumidores a melhor experiência de utilização num smartphone dobrável.