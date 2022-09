Lançado watchOS 9.0.1 para Apple Watch Ultra que corrige problemas de áudio

Ontem começaram a chegar um pouco por todo o mundo os novos Apple Watch Ultra. Um smartwatch que vem com o cunho de robusto, para atacar um mercado de desportos mais radicais. Nesse sentido e para corrigir um problema de áudio que afetava o dispositivo, a empresa de Cupertino libertou uma correção.

Se é um dos proprietários que já recebeu o seu Apple Watch Ultra, instale então o watchOS 9.0.1.

Apple Watch Ultra ainda mais afinado

A Apple tem uma atenção redobrada aos equipamentos quando estes chegam ao mercado. Há sempre ajustes, bugs que são necessários resolver, depois dos dispositivos encontrarem milhares ou milhões de novos cenários de utilização. Apesar disso, alguns bugs também não se compreendem, principalmente em equipamentos que estão meses a receber versões beta usadas e testadas por muitos milhares de pessoas ao redor do planeta.

Neste caso em particular e sendo este um novo equipamento num já tradicional segmento dentro da marca Apple, o Ultra poderia ter, nalguns casos, problemas no áudio. Esta nova versão 9.01 corrige exatamente esse bug que alguns possam ter experimentado.

Este problema poderia aparecer quando o utilizador utilizava o relógio para fazer chamadas telefónicas ou invocava a Siri e ao recebermos a resposta, notaram alguns proprietários que algo não estaria tão polido como deveria.

Controlo total sobre o equipamento ajuda a Apple e o utilizador

Não é de agora e sempre foi assim. Nos lançamentos, mesmo com a versão oficial do sistema operativo testada até à exaustão em modo beta, quando lançados ao mundo, os dispositivos encontram muito milhões de cenários que não foram tidos em conta nas versões de teste. O bem da Apple é ter um controlo tal no seu ecossistema que pode, se forma muito rápida agir. Um dos casos vimos nesta semana com o problema nas câmaras do iPhone 14 Pro e Pro Max.

Depois de terem aparecido problemas com a câmara que, nalguns casos, vibrava e gerava fotos desfocadas ao usar algumas apps de terceiros, nos modelo Pro, a empresa de Cupertino lançou o iOS 16.0.2 que veio corrigir de imediato o problema.

Portanto, se tem o seu Apple Watch Ultra já no pulso, coloque-o no carregador a atualize. Para isso abra app Watch no seu iPhone e vá a General > Atualização de software. Conforme referido, para instalar o novo software, o seu Apple Watch deve ter pelo menos 50% de energia na bateria, ser estar colocado num carregador, além, claro, estar dentro do alcance do seu iPhone.

