A procura por smartphones de baixo preço é bastante elevada e a oferta continua a surgir com cada vez melhor qualidade. Neste segmento, a Cubot tem algum destaque e agora lançou o Cubot P60.

Este smartphone Android que tem 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, entre outros atributos, está disponível em campanha de lançamento, por cerca de 113 €.

Este smartphone, ao contrário de muitos do segmento, já tem 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno, com um processador octa-core, o que irá garantir um desempenho interessante nesta faixa de preços.

O ecrã tem uma dimensão de 6,52" com resolução HD+. A bateria tem uma capacidade de 5000 mAh, para uma boa autonomia. Neste tipo de smartphone, esta capacidade poderá ser suficiente para aguentar o dispositivo 3 ou 4 dias ligado.

O smartphone Cubot P60 vem também equipado com Android 12 e, tal como noutros modelos, a interface de utilizador não traz aplicações inúteis, vindo apenas com as aplicações básicas e necessárias ao funcionamento inicial.

Ao nível das câmaras na traseira há um sensor Samsung de 20 MP e um outro pequeno que será para auxiliar na captação de fotos com profundidade. A câmara da frente, posicionada ao centro do ecrã num recorte em gota, tem 8 MP e dispõe do modo beleza.

O smartphone Cubot P60 está disponível em campanha de lançamento, por cerca de 113 € (IVA incluído) utilizando um cupão de loja no valor de 3,07€. Os portes são gratuitos.

