Logitech lança fantástico volante PRO e pedais para jogos de carros

A Logitech está a realizar em Berlim o evento logiPLAY onde apresentou um conjunto de fantásticas novidades. O Pplware está presente no evento a convite da empresa. Uma das novidades mais fantásticas anunciadas pela empresa foi um volante PRO para os amantes de jogos de carros. Mas não é tudo...

A Logitech criou o "habitáculo" de competição, que os jogadores podem ter em casa. O Pplware já testou é a experiência foi brutal.

A Logitech G, uma submarca da Logitech anunciou o PRO Racing Wheel e o PRO Racing Pedals. Estes dois acessórios oferecem uma experiência imersiva e de nível profissional nos jogos de corrida.

PRO Racing Wheel da Logitech

O volante PRO Racing tem um design de elite que desenvolvido com e para pilotos profissionais. Projetado com tecnologia de feedback TRUEFORCE e Direct Drive de alto desempenho, garante a experiência mais pura e de nível profissional possível num jogo de corrida de carros.

Sem latência, o volante PRO Racing tem uma precisão incomparável e todo o realismo de uma corrida de carros pode ser sentida.

Também pode adquirir os pedais...

Para ter o "kit" completo, a Logitech G anunciou também PRO Racing Pedals, que acompanha todo o realismo e sensibilidade de uma competição de carros. A força sobre os pedais é "transmitida" para o jogo.

Todos os 3 pedais podem ser personalizados. Destaque ainda para o facto de o design ser modular, o que permite mover cada um dos pedais na horizontal, ajustando-se à melhor posição do jogador.

O PRO Racing Wheel estará disponível em duas versões: uma que é compatível com PC, PS4 e PS5 e outra que é compatível com PC e Xbox. O PRO Racing Pedals é compatível com qualquer máquina com Windows 10/11, Xbox e PS4/PS5.

O preço do PRO Racing Wheel é de 1099 euros e do PRO Racing Pedals é de 349 euros. Ainda não há informações de quando estarão disponíveis em Portugal.

O Pplware agradece à Logitech o convite para participar no evento logiPLAY. Um agradecimento especial para a Logitech Portugal.