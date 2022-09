Afinal, para que serve o botão “Não Gosto” do YouTube?

Uma das mais recentes polémicas relativas ao "Não Gosto" do YouTube está relacionada com o trailer do novo vídeo da Pequena Sereia da Walt Disney Studios. Muitas foram as notícias que indicavam que o botão "Não Gosto" teria sido desativado devido à onda de ódio que está a suscitar, por causa da cor da nova sereia, o que na verdade não aconteceu.

Desde há alguns meses, que o número de dislikes está oculto, mas para todos os vídeos. Apenas os criadores de conteúdo têm acesso a esse dado. Mas, afinal, para que serve o "não gosto"?

Nos vídeos de YouTube, o incentivo ao like é uma constante. Para os criadores de conteúdo, o facto do vídeo ter muitos Gostos faz com que chegue a mais pessoas, pode ajudar a colocá-lo nas tendências e, para quem vê, o algoritmo passará a oferecer conteúdos semelhantes.

Relativamente ao botão "não gosto", depois que a informação passou a ficar ocultada, passou a ter interesse exclusivamente para o criador. Mas se dá dislike num vídeo para que conteúdos desse género não lhe sejam entregues, saiba que a ação é inútil.

A Mozilla fez um estudo que mostra o (não) impacto do botão "não gosto" no YouTube, intitulado de Does This Button Work? Investigating - YouTube's ineffective user controls .

A empresa analisou de que forma dar um não gosto pode influenciar o algoritmo na plataforma e o resultado não foi propriamente surpreendente. O impacto nos resultados de pesquisa e no conteúdo que é entregue aos utilizadores é quase nulo, depois de um dislike.

O estudo envolveu mais de 20.000 utilizadores voluntários que utilizavam o YouTube diariamente e que usaram a extensão RegretsReporter. Este recurso sobrepõe botões do YouTube e enviam sinais aleatórios entre diferentes opções: 'Não gosto', 'Não tenho interesse', 'Não recomendo o canal', 'Remover do histórico' e um sinal de controlo.

Durante a pesquisa, foram agrupados um total de 500 milhões de vídeos recomendados e começou-se a tentar determinar se o algoritmo de seleção de vídeos recomendados era afetado de alguma forma pelo comportamento desses utilizadores. A ideia era perceber se um vídeo marcado com "não gosto" significava que o referido tópico não apareceria mais nos recomendados ou se a sua importância seria reduzida.

Pelo que se concluiu, a recomendação dos vídeos relacionados foi reduzida em apenas 12%, o que, na prática se conclui que dar um dislike tem um impacto quase nulo no algoritmo.

Em resposta, o YouTube esclarece que dar um dislike e isso contribuir para a entrega de temas semelhantes, poderia ter um efeito negativo para a experiência de utilização. No entanto, para o criador de conteúdo, essa informação poderá ser importante, para ajustar os temas que leva para a plataforma.