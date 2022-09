Farto dos 2 anúncios seguidos no YouTube? Vêm lá 5!

O YouTube, na sua versão gratuita, vive muito graças à publicidade. Os criadores de conteúdo nem ganham muito com as publicidades inseridas pela plataforma nos seus vídeos, mas é a forma como o sistema se alimenta. Para quem não quer publicidade, existe o YouTube Premium.

Os dois vídeos de publicidade seguidos são muito comuns e não há quem não desespere quando não dão para saltar ao fim de 5 segundos. Mas se estava farto dos dois, saiba que estão a começar a surgir 5!

O YouTube vive muito da publicidade e, muita dela, obriga os utilizadores a ficar 20/30 segundos a ver... Para quem não pretende receber anúncios tem a possibilidade de subscrever o YouTube Premium, que traz ainda mais vantagens, como por exemplo, a possibilidade de ver vídeos offline.

Há já muito tempo que o YouTube tem uma sequência de 2 anúncios, alguns que se podem saltar ao fim de 5 segundos, outros que duram apenas 5 segundos e outros que podem ir acima dos 5 minutos...

Mas se é dos que desespera com 2 anúncios, como será quando tiver que assistir a uma sequência de 5? Vários utilizadores do YouTube estão a começar a receber cinco publicidades seguidas, uma mudança que está a surgir desde o início do mês.

Neste último tweet, a equipa do YouTube respondeu ao utilizador com a informação de que a inclusão de 5 anúncios poderá acontecer apenas quando se tratam de publicidades com até 6 segundos, os chamados "bumper ads".

Por tanto, na pior das hipóteses, o utilizador terá que assistir nestes casos a 30 segundos de publicidade de forma obrigatória se quiser continuar a ver o vídeo.