Agora também já pode jogar Quake 1 num Apple Watch

O Apple Watch é o popular relógio inteligente da empresa de Cupertino. Mas este equipamento serve para muito mais do que ver apenas as horas, tal como outros smartwatches. Nele podemos registar os nossos treinos, monitorizar o sono, fazer chamadas, receber notificações, medir o ritmo cardíaco, fazer um eletrocardiograma e ainda usufruir de dezenas de aplicações disponíveis de base no smartphone.

No entanto, há quem vá mais longe e tente criar situações insólitas através de vários gadgets. E desta vez um Apple Watch foi o escolhido para ser palco do antigo e clássico jogo Quake 1.

Quake 1 é executado num Apple Watch

Esta já não é a primeira vez que noticiámos jogos a serem executados em equipamentos menos comuns, como frigoríficos, peças de Lego, sanitas e até tratores. E estas engenhocas são na sua maioria testadas com o jogo Doom. Mas, desta vez, o caso foi ligeiramente diferente.

Recentemente foi divulgado um vídeo onde é possível ver o jogo Quake de 1996 a ser executado num Apple Watch da marca da maçã. O feito foi conseguido através de um modelo do Apple Watch 5 e o insólito foi realizado pelo modder MyOwnClone. Quanto ao procedimento, o modder explicou que criou uma versão do jogo para o smartwatch da Apple ao adaptar as portas iOS e Mac para funcionar o jogo no watchOS.

No seguinte vídeo podemos ver o Quake 1 a ser executado no relógio a 60 fps e a uma resolução de 640 x 480.

Quem jogou este clássico num computdor, naturalmente não pode estar à espera de uma performance semelhante neste pequeno, e mais limitado, equipamento. Mas o jogo adaptado conta com 4 botões e também com a coroa digital para o jogador se movimentar pelo cenário de jogo e também para disparar.

Obviamente que esta não é a plataforma ideal para jogar o que seja, mas também este e outros modders criam estas situações insólitas por divertimento e também para mostrar que quase tudo é possível no mundo tecnológico.