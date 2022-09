Uma das falhas mais comuns nos smartphones, e uma das causas de envelhecimento, é o fim da vida das baterias. Estas acabam por perder a sua capacidade com o tempo e vão, naturalmente, deixando de fornecer tanta carga.

O Android tem várias ferramentas para ajudar os utilizadores a perceberem como esta se tem comportado, mas em breve deverá ter uma novidade. O sistema da Google passará a contar com uma forma de avaliar o estado da bateria e ajudar os utilizadores.

A cada nova versão do Android a Google dá ao seu sistema operativo móvel novas funcionalidades, que se focam em várias áreas. Vimos isso acontecer com o Android 13, tal como aconteceu nas versões anteriores, procurando melhorar o que este sistema oferece aos utilizadores.

Com a mais recente versão do Android 13, a Beta QPR1, surgiu uma novidade que deverá ser extremamente útil para todos os utilizadores. Esta vai procurar avaliar o estado de saúde da bateria e assim dar aos utilizadores informações essenciais sobre este componente dos smartphones.

A novidade foi encontrada na versão de testes e mostra uma interface simples e que pode ser facilmente lida e interpretada pelos utilizadores. Uma barra circular irá mostrar o estado de saúde da bateria, com o que aparenta ter 4 estados simples.

Here's a first look at the new "Battery Health" settings! pic.twitter.com/3uyyCxMTpR — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) September 8, 2022

Além do estado de vida da bateria, esta área dará aos utilizadores do Android 13 mais informação. A mais importante parece ser a que dirá ao utilizador quando for a altura de realizar uma troca deste componente, para impedir que a utilização do smartphone se deteriore.

Vai ainda haver dados sobre a capacidade e a condição da bateria. Estes dois elementos vão estar fora desta área do Android 13. O que não se sabe ainda é se esta funcionalidade será um exclusivo dos Pixel da Google ou se será aberto a todas as versões usadas pelos diferentes fabricantes.

Esta deverá ser uma novidade que a Google lançará nas atualizações trimestrais do Android 13 e que por isso deve chegar em breve, para quem tem um Pixel. Com o alargar desta versão, certamente vamos saber se a gigante das pesquisas a mantém para si ou se alarga a outros fabricantes.