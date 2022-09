A Huawei está sempre na vanguarda do que mais recente existe em termos de inovação. A prova disso está no Mate Xs 2, o mais recente smartphone dobrável da marca, recheado de tecnologia e novas funcionalidades.

Este smartphone chegou agora a Portugal, herdando o design clássico de dobragem exterior da Huawei. É ultra leve, ultra fino, ultra plano e ultra resistente, o que faz dele, o smartphone ideal para oferecer aos consumidores a melhor experiência de utilização num smartphone dobrável.

Servindo-se da nova geração de dobradiças de dupla rotação Falcon Wing, a Huawei concedeu ao Huawei Mate Xs 2 um elegante design unibody, que ostenta uma dobradiça plana e sem vincos. O telefone está equipado com um ecrã dobrável de 7,8" True-Chroma e um sistema de câmara True-Chroma de 50MP, que suporta a tecnologia HUAWEI XD optics, elevando a um nível superior o seu desempenho. Graças ao novo efeito visual dinâmico de dobragem e à atualização do Smart Multi-Window, o Huawei Mate Xs 2 garante uma experiência de interação inovadora.

Materiais inovadores: ultra leve, ultra plano e ultra resistente

O Huawei Mate Xs 2 pesa apenas 255g , um peso que nenhum outro smartphone dobrável deste género alguma vez atingiu. Isto só é possível graças à utilização de materiais leves e inovadores, tais como fibras de vidro ultra leves para a parte traseira do telefone, bem como ligas de titânio de grau aeroespacial e aço ultra leve e de alta resistência para a sua estrutura. Estes materiais não só reduzem o peso total do telefone, como também conferem ao aparelho uma excelente resistência a quebras.

Este smartphone apresenta o design exclusivo Huawei de nova geração de dobradiças Falcon de dupla rotação. Quando aberto, o ecrã torna-se tão plano e suave quanto um espelho, proporcionando aos utilizadores uma experiência mais imersiva. Além de contar com o aço ultra leve e de alta resistência na sua dobradiça, que a torna mais leve e resistente, o Huawei Mate Xs 2 apresenta um ecrã composto, sendo esta uma barreira ao choque que melhora a flexibilidade do telefone e a sua resistência ao impacto.

Design contemporâneo que vai além da imaginação

O Huawei Mate Xs 2 adota um design clássico de dobragem para fora, exibindo a beleza do minimalismo com uma dobra suave e um corpo de aspeto leve e delicado.

Aberto, o smartphone tem um ecrã True-Chroma de 7,8" com uma alta resolução de 2480 x 2200 . Tem uma golden rate de 8:7.1, proporcionando uma experiência visual mais completa, e suporta uma taxa de atualização de até 120Hz , PWM de alta frequência de 1440Hz e uma taxa de amostragem táctil até 240Hz, criando um efeito de ecrã fascinante.

A camada reflex Nano Ótico do ecrã, por seu turno, ajuda a reduzir a refletividade da luz do ecrã, permitindo uma melhor experiência de leitura sob a luz solar.

Sendo o primeiro a apresentar o design inovador 3D em fibra de vidro, o Huawei Mate Xs 2 é suave ao toque, enquanto reduz as marcas das impressões digitais. Para complementar este design intemporal o novo Huawei Mate Xs 2 chega ao mercado português numa cor clássica: branco.

Com uma bateria de 4600mAh, este smartphone suporta carregamento SuperCharge de 66W, melhorando consideravelmente a vida da bateria em standy. Para aperfeiçoar a experiência de entretenimento audiovisual, está equipado com sons stereo ultra finos e de grande amplitude, que criam um campo sonoro surround e, juntamente com o novo AI Sound Engine, oferecem aos utilizadores uma experiência áudio imersiva.

Conta com o processador da série Snapdragon 888 da Qualcomm, que é fabricado através de uma tecnologia de processamento avançada, proporcionando um desempenho poderoso e uma experiência extraordinária.

Huawei Image: captar cores reais e criar obras-primas

A Huawei continua a investir na inovação e no desenvolvimento das suas câmaras, utilizando a tecnologia exclusiva Huawei Image™ para melhorar cada vez mais a experiência dos seus consumidores. O Sistema de Câmara True-Chroma do Huawei Mate Xs 2 inclui uma Câmara True-Chroma de 50MP capaz de captar cores reais. O Huawei XD Optics, agora melhorado, traz uma nova tecnologia de recuperação de informação para elevar ainda mais a nitidez das imagens captadas. Tirando pleno partido do motor Huawei XD Fusion Pro True-Chroma Image, do Sensor Multi-Spectrum de 10 canais e da calibração de cores de mais de 2000 tonalidades na gama P3, bem como do software e do hardware de ponta e das capacidades de depuração, o Huawei Mate Xs 2 reproduz fielmente as cores, permitindo aos utilizadores captar com precisão toda a energia do mundo real.

Ainda no domínio da câmara, a função Mirror Shooting do Huawei Mate Xs 2 permite, a quem está a ser fotografado, pré-visualizar as imagens em tempo real, uma vez que a imagem surge em ambos os ecrãs. No campo da edição, graças à nova geração de AI Remove, é, agora, possível clicar nos objetos que queremos remover para editar mais facilmente as fotografias. Por último, com a Câmara Telefoto e a Câmara Ultra Grande Angular, até as paisagens mais distantes podem ser facilmente captadas numa única imagem.

Interações inteligentes: ecrã imersivo para uma experiência interativa com maior eficiência

Quando aberto, o ecrã do ambiente de trabalho do Huawei Mate Xs 2 expande-se automaticamente e, quando dobrado, mantém uma aparência de um smartphone normal. A atualizada função Smart Multi-Window permite interações mais fáceis, enquanto a função Split-screen suporta a utilização de duas aplicações em paralelo para melhorar a eficiência. Além disso, a navegação por gestos permite o controlo das janelas flutuantes e a gestão de multi-tarefas com apenas um swipe. Com o seu grande ecrã e função mãos-livres, é possível usufruir de uma experiência de comunicação imersiva durante as videochamadas HD.

Um smartphone dobrável de topo que reforça, uma vez mais, o posicionamento da Huawei: design sofisticado, tecnologia de ponta e experiências únicas e de primeira qualidade.

O HUAWEI MATE XS 2 tem um preço de venda recomendado de 2.199,00€ e pode ser adquirido na loja online da Huawei e nas lojas da Worten. Como oferta de lançamento a marca terá os Freebuds Lipstick e esta promoção decorre de 22 de setembro a 23 de outubro.

Huawei Mate Xs 2