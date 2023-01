E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico e científico no Pplware.

Falámos de avanços tecnológicos na área das energias renováveis, da tecnologia de estacionamento e-Corner da Hyundai, da concretização da Samsung na arquitetura de 3nm, e muito mais.

Imaginem os quilómetros de linha férrea que está horas a fio a receber sol e que nada mais faz se não aquecer. E se esse espaço pudesse ser usado para colocar painéis solares para produção de energia elétrica?

Uma empresa está a desenvolver um projeto-piloto com o objetivo de integrar módulos solares em vias férreas. O projeto, que terá início em maio de 2023, envolverá a colocação de módulos solares entre os carris do comboio como um tapete tecnológico. Será que é boa ideia?

Apesar de hoje em dia existirem várias muitos tecnologias e soluções, nem sempre estas chegam a todos. No caso de cartões bancários (e também não bancários), até agora não existiam cartões direcionados para pessoas com dificuldade visual.

Para colmatar tal cenário, a SIBS lançou agora o seu primeiro cartão inclusivo.

O smartwatch é a extensão perfeita do smartphone. Além das vantagens como monitorizar a atividade física, ainda permite receber todas as notificações que chegam ao smartphone, minimizando as vezes que se liga o ecrã só para verificar as mensagens.

O smartwatch KUMI GT6 destaca-se pelas suas versões coloridas de um design muito associado ao mais popular do segmento, mas também tem uma versão em preto mais discreta, respondendo assim às exigências de muitos utilizadores.

Não é segredo que a Xiaomi esta a desenvolver um carro elétrico, que acumulará muita da sua tecnologia e que será algo completamente diferente. A marca consegue assim marcar a diferença e antecipar-se a muita da sua concorrência, que tem os mesmos planos.

Depois de uma apresentação onde muito deste carro elétrico foi revelado, surgem agora as primeiras imagens. Esta futura proposta da Xiaomi já circula nas estradas da China e muito do seu design já foi visto.

A Oscal é uma marca recente lançada pela Blackview e que começa o ano com o lançamento de um novo tablet. O Oscal Pad10 é um tablet Android de 10,1" e com 8 GB de RAM, estando disponível atualmente por cerca de 150 €, um preço de lançamento.

Já da Blackview as novidades estão apontadas para a linha de rugged phones. O smartphone robusto Blackview BV9200 que apresenta som Harman Kardon, ecrã com taxa de atualização a 120Hz e, entre muitas outras especificações de destaque, câmara principal de 50 MP.

O Polestar 2 é uma das mais recentes propostas no mercado dos carros elétricos. Este carro quer conquistar um espaço que muitas mais marcas conseguem ocupar e colocar as suas propostas, batendo-se de igual com as suas caraterísticas e as suas funcionalidades.

Uma novidade agora anunciada vem dar ao O Polestar 2 ainda mais funcionalidades, focadas no controlo deste carro. Uma atualização trouxe para este veículo uma integração única com o Assistente da Google, podendo agora ser controlado por voz.

Há muito receio relativo ao que poderá acontecer com a Inteligência Artificial (IA) disponível no quotidiano. Até que ponto esta nova tecnologia irá suplantar o ser humano e se poderá ser usada para fins maléficos e prejudiciais à humanidade. A verdade é que hoje a IA já surpreende. Depois de termos visto as capacidades do projeto ChatGPT, a Microsoft apresenta-nos agora o VALL-E. Este é um novo modelo de IA de conversão de texto em fala.

Depois de uma plataforma que é capaz de produzir textos como humanos, chega uma tecnologia que permite converter texto-para-fala conseguindo preservar o tom emocional e o ambiente acústico do orador.

No que respeita aos avanços no mundo litográfico, a TSMC é, sem dúvida, a marca que mais importância tem atualmente neste setor. Mas não podemos esquecer que a Samsung ultrapassou a taiwanesa ao ser a primeira a anunciar os seus chips de 3 nm.

Contudo, a empresa sul-coreana teve alguns problemas no desenvolvimento e produção inicial destes componentes. No entanto, de acordo com as mais recentes informações, esses problemas pertencem agora ao passado uma vez que a Samsung terá conseguido obter chips de 3 nm "perfeitos".

Ainda não está tudo inventado, longe disso, o mercado automóvel tem muito para inovar e a tendência é para deixar o comum mortal de boca aberta. Para começar, veja só como a Hyundai conseguiu que o seu elétrico IONIQ 5 passasse a ter a capacidade de se mexer como um caranguejo. Sim, leu bem. O construtor sul-coreano apresentou na CES 2023 uma versão única do elétrico que pode deslocar-se na diagonal ou lateralmente como os caranguejos.

Esta funcionalidade, estranha, poderá ser uma mudança no paradigma e só é possível graças a um sistema de quatro rodas direcionais, que rodam até 90 graus para permitir uma manobrabilidade única.

A NASA está sempre à procura de novas ideias para explorar o espaço de forma ainda mais eficiente, abrindo, frequentemente, espaço para novos projetos. Desta vez, selecionou 14 experimentais, que prometem impulsionar as missões à Lua e a Marte, bem como a exploração de outros objetos fora do nosso Sistema Solar.

A agência espacial acredita que, apesar de parecerem retirados de um filme, alguns poderiam criar pilares para sustentar importantes descobertas.

A EDP Renováveis (EDPR) anunciou esta quinta-feira uma fantástica novidade para Portugal. Segundo a empresa, o primeiro parque híbrido de eólica e solar da Península Ibérica vai ser instalado no Sabugal.

Sendo um parque híbrido, haverá a produção de energia eólica e solar num único local.

Vivemos uma época incrível no que toca à descoberta do universo. A tecnologia permite-nos olhar para o cosmos como nunca antes conseguimos e isso desvenda-nos mistérios que podem mudar completamente a nossa visão do que existe no espaço. Claro, antes de mais sabemos que o nosso sistema solar é peculiar. Sim, há mundos estranhos lá fora: luas que abrigam oceanos, um globo desértico que outrora estava repleto de água e, claro, um planeta repleto de vida estranha, com tentáculos. Ah... e há aqui perto super-Terras!

Apesar destas particularidades que existem, o nosso bairro cósmico é também invulgar pelo que não tem.