NASA investe no futuro da exploração espacial com projetos que parecem saídos de um filme

A NASA está sempre à procura de novas ideias para explorar o espaço de forma ainda mais eficiente, abrindo, frequentemente, espaço para novos projetos. Desta vez, selecionou 14 experimentais, que prometem impulsionar as missões à Lua e a Marte, bem como a exploração de outros objetos fora do nosso Sistema Solar.

A agência espacial acredita que, apesar de parecerem retirados de um filme, alguns poderiam criar pilares para sustentar importantes descobertas.

A agência espacial americana anunciou uma série de investimentos destinados a projetos que visam a potencialização da exploração espacial. Sob o nome Innovative Advanced Concepts (NIAC), a NASA selecionou 14 propostas que têm como alvo diferentes problemas.

Os cérebros que assinam os projetos são investigadores em universidades e incubadoras, nos Estados Unidos da América, e desenvolvem soluções para a exploração do espaço e dos recursos. Desde técnicas inovadoras de fabrico e sistemas de potência, até sensores e veículos.

A NASA atreve-se a tornar o impossível possível. Isto só é possível devido aos inventores, pensadores e executores que nos ajudam a imaginar e a preparar o futuro da exploração espacial. O programa da NIAC ajuda a dar a estes cientistas e engenheiros com visão de futuro as ferramentas e o apoio de que necessitam para impulsionar a tecnologia que permitirá as futuras missões da NASA.

Explicou o administrador da NASA, Bill Nelson.

NASA investe em projetos pensados por investigadores de nove estados americanos

O objetivo da NIAC passa por determinar a viabilidade dos projetos. Assim sendo, os investigadores deverão estudar e traçar um caminho para criar a tecnologia necessária à sua concretização. Algumas das ideias apresentadas têm potencial para sustentar descobertas espaciais.

Um dos projetos em cima da mesa é um gasoduto pensado pela Lunar Resources. Instalado no Polo Sul do nosso satélite natural, aquele teria 5 km e seria responsável por transportar oxigénio da fonte para uma estrutura responsável pela sua liquefação e armazenamento. Além dos sistemas de suporte de vida, poderá servir como oxidante para o lançamento de foguetes.

Um outro exemplo é o observatório espacial composto por milhares de satélites, conceptualizado por Mary Knapp, do Massachusetts Institute of Technology (MIT). A investigadora propõe que esses objetos estejam posicionados ao longo do espaço profundo e ajudem a identificar exoplanetas.

De acordo com o comunicado da NASA, que todos os projetos receberão financiamento a partir do próximo mês, por forma a iniciarem a fase de testes.

