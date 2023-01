Twitter poderá ter “moedas” para ajudar os criadores a ganharem dinheiro

As mudanças no Twitter não param de acontecer desde que passou para as mãos de Elon Musk. Trazer para a plataforma utilizadores que criem conteúdos e que mantenham os seus seguidores agarrados parece ser um dos grandes objetivos para os próximos tempos.

Mas como é que o Twitter vai atrair os criadores? Aparentemente, está a criar "dinheiro" chamado de "coins" (moedas) para ajudar os criadores a ganharem dinheiro.

O Twitter estará a explorar uma nova forma de se ganhar dinheiro com a plataforma. Pelo que foi agora descoberto, a rede social parece estar a criar uma moeda destinada a ajudar os criadores a ganhar dinheiro com a plataforma.

Criadores no Twitter terão mais recompensas?

Jane Manchun Wong e Nima Owji são duas referências no que toca à exploração e divulgação de novos recursos do Twitter e, tal como comprovam as suas novas publicações, os seguidores de criadores de conteúdos para a rede social poderão ter mais uma forma de o apoiar. No fundo, é uma extensão do recurso Bonificações que já existe.

Não fica evidente, pelas partilhas feitas, a forma exata de como estas moedas irão ser distribuídas pelos criadores nem quando é que o recurso ficará disponível, não tendo ainda sido feito nenhum comentário oficial sobre ele, mas deverá surgir na barra lateral, na zona onde estão disponíveis as várias ações e recursos.

As moedas podem não ser apenas para dar uma gorjeta. Wong identificou um recurso de "Prémios", que permite que as pessoas usem moedas para comprar presentes na aplicação para oferecerem a outras pessoas. De acordo com a imagem partilhada por Wong, os utilizadores poderiam comprar presentes por apenas uma moeda (Mind Blown) ou até 5.000 (Gold). Não é evidente de quanto custarão as moedas, embora o Twitter presumivelmente receba uma parte da receita gerada pelas compras de moedas.

Até ao momento, Elon Musk, que parece ter assumido a função da equipa de comunicação agora extinta, não falou ainda publicamente sobre moedas ou prémios, mas já falou amplamente sobre querer ter mais formas de recompensar os criadores. Já disse que a receita do Twitter Blue poderia vir a "dar ao Twitter um fluxo de receita para recompensar os criadores de conteúdo" e que a "monetização do criador para todas as formas de conteúdo" também está a ser desenvolvida.