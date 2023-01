Intel mostra o seu novo processador Core i9-13900KS a bater os 6 GHz

No que respeita ao segmento dos processadores ainda não há uma marca que bata a Intel. Embora a AMD seja uma concorrente cada vez mais forte, a empresa de Pat Gelsinger mantém-se firme na sua liderança.

E para que tal continue a ser possível, a marca apresenta e lança regularmente novos equipamentos poderosos. Recentemente, a Intel mostrou o seu próximo processador Core i9-13900KS em ação a alcançar uma frequência de 6 GHz.

Intel Core i9-13900KS bate os 6 GHz

A Intel deverá lançar o próximo processador Core i9-13900KS oficialmente no mercado já amanhã, dia 12 de janeiro de 2023. Mas, para espicaçar o interesse dos consumidores, a empresa revelou agora informações interessantes sobre este chip.

Na sua conta oficial do YouTube, a empresa de Pat Gelsinger publicou um vídeo onde mostra o seu próximo CPU topo de gama a atingir uma frequência máxima de 6 GHz, ou 6.000 MHz. Assim, com estes valores, este processador não vai precisar de nenhum overclocking.

Veja o vídeo:

Tal como vemos pelo vídeo, o equipamento está a ser arrefecido através de um sistema tradicional de arrefecimento a água com duas ventoinhas Corsair. O CPU conta com o apoio de uma motherboard ASUS ROG com chipset Intel Z790. E para garantir que não houve qualquer enviesamento de resultados, a fabricante exibiu sempre os valores a partir da sua ferramenta Intel Extreme Tuning Utility (XTU) e HWiNFO. Contudo, é salvaguardado que as frequências vão depender da temperatura do próprio software.

O processador Intel Core i9-13900KS conta com 24 núcleos e 32 threads, a mesma configuração da variante somente “K”, mas a diferença está no facto de usar um silício “black leg”, o qual é capaz de atingir uma frequência superior.

Para o desempenho, o CPU conta com 8 núcleos que atingem então 6 GHz, ou seja, 200 MHz a mais do que a versão “K”. Já os 16 núcleos de eficiência energética não apresentam valores superiores face ao i9-13900K, obtendo uma frequência Base de 2,20 GHz e Turbo de 4,30 GHz. Já o TDP do modelo “KS” é de 150 W, um valor acima dos 125 W da versão “K”.

O Intel Core i9-13900KS deve chegar ao mercado no dia 12 de janeiro deste ano e, embora ainda não se conheça o valor oficial, o equipamento já foi visto na França por 949 euros, um valor alto comparativamente a outros modelos igualmente poderosos.

