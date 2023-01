Os últimos anos têm mostrado uma clara aposta da Apple no Windows e em outros sistemas. A empresa quer trazer os seus serviços para outras plataformas, para assim atrair mais clientes para este componente cada vez mais importante para os seus resultados.

A proximidade com o Windows já tinha sido anunciada e prometia a chegada de serviços como o Apple TV ou o Apple Music ao sistema da Microsoft. Esse momento estará quase a chegar e as apps necessárias estão já na loja da gigante do software. Ainda não estão acessíveis, mas prometem novidades para muito breve.

Grandes novidades da Apple

Os serviços da Apple são atualmente uma das maiores fontes de receitas da empresa. Estes têm estado associados apenas ao seu ecossistema e aos seus sistemas, mas há uma clara vontade da empresa em alargar a sua presença, captando novos utilizadores.

Para o conseguir tem de trazer as suas apps para o Windows e o Android, tendo já os planos definidos para o primeiro. Se em outubro essa ideia tinha sido apresentada, há agora novidades importantes e que vão poder ser vistas em breve.

Novas apps estão a chegar ao Windows

As apps associadas à Apple TV e à Apple Music estão já na loja de apps da Microsoft, apesar destas ainda não estarem acessíveis aos utilizadores diretamente. Estas podem ser consultadas e até instaladas, para quem tem a Build 22621 ou superior do Windows 11.

Do que pode ser visto nas imagens associadas a cada uma das apps, a interface deverá ser similar ao que existe já no macOS. A empresa transporta assim quase todas as funcionalidades para o Windows, para manter uma experiência de utilização transversal.

Veja mais novidades na loja da Microsoft

Para além destes 2 serviços, há ainda uma nova app, chamada Apple Devices. Esta vai substituir o iTunes para sincronização e cópias de segurança e permitir gerir o iPhone ou o iPad. Será possível fazer a reposição dos equipamentos, repor backups, quer os locais ou do iCloud.

Apesar de estarem já na loja de apps da Microsoft, estas propostas estão ainda não estão acessíveis aos utilizadores de forma aberta. Ainda sem uma data oficial, espera-se que nos próximos dias estas surjam e fiquem finalmente acessíveis.