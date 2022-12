CPU Intel Core i9-13900KS é o primeiro a bater a marca dos 9 GHz

Quem se interessa pelo segmento hardware já está habituado aos vários testes a equipamentos, sendo que alguns deles ainda nem sequer chegaram oficialmente ao mercado. Mas esses testes dão-nos uma melhor perceção sobre o poder dos produtos, mostrando-nos daquilo que eles são capazes e o desempenho que podem oferecer aos consumidores.

As últimas informações, reveladas pela ASUS, mostram que o Intel Core i9-13900KS é o primeiro processador a ultrapassar a barreira dos 9 GHz.

Intel Core i9-13900KS bate barreira dos 9 GHz

De acordo com as últimas informações, o processador Intel Core i9-13900KS bateu recentemente a marca dos 9 GHz, ou 9.000 MHz. Esta é a primeira vez que este valor é visto nos testes de processadores e nunca antes tal tinha sido conseguido.

O feito foi divulgado pela ASUS através da sua conta oficial da rede social Twitter, onde a empresa taiwanesa referiu que esta frequência foi conseguida a partir da sua motherboard topo de gama ROG Maximus Z790 Apex, que já conseguiu bater 14 recordes mundiais e obter 29 pontuações GFP (Global First Places).

A informação recolhida através do software CPU-Z indica que, em concreto, a frequência atingida foi de 9.008,82 MHz, tendo sido desativados os núcleos de eficiência energética (E-Cores). Este recorde ficou a cargo do overclocker Elmor que recorreu a Hélio líquido para diminuir a temperatura do equipamento para -250 ºC. No vídeo seguinte pode ver a entrevista a Elmor, onde este explica todo o processo e mostra as ferramentas usadas para conseguir bater esta barreira dos 9 Ghz.

O Intel Core i9-13900KS conta com 24 núcleos e 32 threads da variante 'K'. Desses núcleos, 8 são de desempenho e atingem velocidades de até 6,00 GHz enquanto que os restantes 16 são de consumo energético e atingem uma frequência base de 2,20 GHz e turbo de 4,30 GHz.