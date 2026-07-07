CHUWI UniBook: Intel Wildcat Lake em pré-venda por 449 dólares

O CHUWI UniBook acaba de entrar em pré-venda com um argumento invulgar no segmento de entrada: estreia o processador Intel Core 3 304 "Wildcat Lake", fabricado no novíssimo processo Intel 18A. Durante a campanha de lançamento custa 449 dólares e promete IA local, até 13 horas de autonomia e apenas 1,2 kg.

Em 10 segundos: Primeiro portátil acessível com Intel "Wildcat Lake" e processo Intel 18A

NPU de 15 TOPS para IA local, sem depender da cloud

Ecrã 16:10 de 14" com 100% sRGB e dobradiça de 180°

Mais portas do que um MacBook Neo e um XPS 13 juntos

449 dólares em pré-venda, com sorteio de uma unidade

Intel 18A a um preço de segmento de entrada

Durante o último ano, os chamados PC com IA ficaram sobretudo associados a máquinas caras. O CHUWI UniBook contraria essa lógica, uma vez que leva o Intel Core 3 304, da recém-lançada família Wildcat Lake, para um portátil de 14 polegadas com preço de arranque acessível.

O que dizem os primeiros benchmarks

Este processador merece atenção. Além de ser fabricado no processo Intel 18A, o mais avançado da empresa, combina um núcleo de desempenho Cougar Cove até 4,3 GHz com quatro núcleos eficientes Darkmont. Nos primeiros testes públicos, praticamente duplicou o desempenho da geração anterior (N250) e igualou o chip do MacBook Neo em desempenho single-thread, algo raro neste patamar de preço.

Para as tarefas de inteligência artificial, o UniBook conta com um NPU dedicado de 15 TOPS, complementado por gráficos Xe3 com 9 TOPS adicionais. Na prática, funcionalidades como transcrição em tempo real, resumos de reuniões, escrita assistida ou geração de imagens correm localmente. Desta forma, a latência diminui e os dados sensíveis não passam pela cloud, o que beneficia a privacidade dos utilizadores.

Ecrã 16:10, alumínio e 1,2 kg para levar a todo o lado

O ecrã é um dos pontos fortes do conjunto. Trata-se de um painel IPS de 14 polegadas com resolução WUXGA (1920×1200), formato 16:10 orientado à produtividade, 100% do espectro sRGB e 300 nits de brilho. As molduras finas resultam num aproveitamento de 88% da frente do equipamento. Além disso, a dobradiça abre até 180°, o que facilita a partilha de conteúdos numa mesa de reunião.

O chassis em liga de alumínio anodizado mantém o peso em cerca de 1,2 kg e a espessura em 16,4 mm. Por outro lado, a câmara HD inclui uma tampa física de privacidade, um detalhe cada vez mais valorizado por quem passa o dia em videochamadas. O teclado retroiluminado e o touchpad de precisão completam a experiência de trabalho.

Quanto à autonomia, a bateria de 53,38 Wh atinge, segundo os testes internos da marca, até 13 horas de reprodução local de vídeo 1080p. O carregador USB-C de 65 W acompanha o equipamento e permite recuperar carga rapidamente.

Portas: onde o UniBook humilha portáteis três vezes mais caros

Num mercado que tende a eliminar portas, o UniBook segue o caminho oposto. A comparação com dois rivais conhecidos torna a diferença evidente:

CHUWI UniBook MacBook Neo Dell XPS 13 (2026) USB-C 2 completas 1 completa + 1 só dados 2 USB-A 3 0 0 HDMI Sim, até 2 ecrãs 4K Não Não Ethernet RJ45 Sim, Gigabit Não Não Leitor de cartões TF Não Não Jack de áudio Sim Sim Não

Ou seja, monitores, redes com fios e periféricos antigos ligam-se sem qualquer adaptador. O sistema operativo também merece nota: o Windows 11 Pro vem pré-instalado, com as funcionalidades de segurança e gestão que os ambientes profissionais exigem. O armazenamento de 256 GB é expansível, dado que a máquina suporta SSD PCIe 4.0 x4.

Especificações do CHUWI UniBook

Sistema operativo Windows 11 Pro Ecrã 14" IPS WUXGA (1920×1200), 16:10, 100% sRGB, 300 nits Processador Intel Core 3 304 (Série 3, Wildcat Lake, Intel 18A) Gráficos Intel Graphics Xe3, até 9 TOPS NPU Até 15 TOPS (Int8) Memória 8 GB LPDDR5 a 6400 MT/s Armazenamento SSD 256 GB PCIe (expansível, PCIe 4.0 x4) Bateria 53,38 Wh, carregador USB-C PD de 65 W Ligações sem fios Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 Monitores externos Até dois, com resolução 4K a 60 Hz Dimensões e peso 314,5 × 221 × 16,4 mm, cerca de 1,2 kg

Preço, campanha e disponibilidade

Preço recomendado 499 dólares Pré-venda (early bird) 449 dólares, desconto de 50 dólares enquanto durar o stock

Neste patamar, o UniBook fica bastante abaixo do preço médio de um PC com IA, mas mantém a aceleração por NPU para tarefas locais.

Paralelamente, a CHUWI lançou a campanha "AI for Everyone, The Tournament for All", associada ao Mundial de futebol, que inclui o sorteio de um UniBook entre os participantes. A mesma campanha oferece até 50 dólares de desconto noutros equipamentos recentes da marca, como o CoreBook Air 226V, que já passou pelo Pplware, os mini PC AuBox X com Copilot+, o híbrido Hi10 Max e o ultraleve CoreBook Air 1KG.

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