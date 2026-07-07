CHUWI UniBook: Intel Wildcat Lake em pré-venda por 449 dólares
O CHUWI UniBook acaba de entrar em pré-venda com um argumento invulgar no segmento de entrada: estreia o processador Intel Core 3 304 "Wildcat Lake", fabricado no novíssimo processo Intel 18A. Durante a campanha de lançamento custa 449 dólares e promete IA local, até 13 horas de autonomia e apenas 1,2 kg.
Em 10 segundos:
- Primeiro portátil acessível com Intel "Wildcat Lake" e processo Intel 18A
- NPU de 15 TOPS para IA local, sem depender da cloud
- Ecrã 16:10 de 14" com 100% sRGB e dobradiça de 180°
- Mais portas do que um MacBook Neo e um XPS 13 juntos
- 449 dólares em pré-venda, com sorteio de uma unidade
Intel 18A a um preço de segmento de entrada
Durante o último ano, os chamados PC com IA ficaram sobretudo associados a máquinas caras. O CHUWI UniBook contraria essa lógica, uma vez que leva o Intel Core 3 304, da recém-lançada família Wildcat Lake, para um portátil de 14 polegadas com preço de arranque acessível.
O que dizem os primeiros benchmarks
Este processador merece atenção. Além de ser fabricado no processo Intel 18A, o mais avançado da empresa, combina um núcleo de desempenho Cougar Cove até 4,3 GHz com quatro núcleos eficientes Darkmont. Nos primeiros testes públicos, praticamente duplicou o desempenho da geração anterior (N250) e igualou o chip do MacBook Neo em desempenho single-thread, algo raro neste patamar de preço.
Para as tarefas de inteligência artificial, o UniBook conta com um NPU dedicado de 15 TOPS, complementado por gráficos Xe3 com 9 TOPS adicionais. Na prática, funcionalidades como transcrição em tempo real, resumos de reuniões, escrita assistida ou geração de imagens correm localmente. Desta forma, a latência diminui e os dados sensíveis não passam pela cloud, o que beneficia a privacidade dos utilizadores.
Ecrã 16:10, alumínio e 1,2 kg para levar a todo o lado
O ecrã é um dos pontos fortes do conjunto. Trata-se de um painel IPS de 14 polegadas com resolução WUXGA (1920×1200), formato 16:10 orientado à produtividade, 100% do espectro sRGB e 300 nits de brilho. As molduras finas resultam num aproveitamento de 88% da frente do equipamento. Além disso, a dobradiça abre até 180°, o que facilita a partilha de conteúdos numa mesa de reunião.
O chassis em liga de alumínio anodizado mantém o peso em cerca de 1,2 kg e a espessura em 16,4 mm. Por outro lado, a câmara HD inclui uma tampa física de privacidade, um detalhe cada vez mais valorizado por quem passa o dia em videochamadas. O teclado retroiluminado e o touchpad de precisão completam a experiência de trabalho.
Quanto à autonomia, a bateria de 53,38 Wh atinge, segundo os testes internos da marca, até 13 horas de reprodução local de vídeo 1080p. O carregador USB-C de 65 W acompanha o equipamento e permite recuperar carga rapidamente.
Portas: onde o UniBook humilha portáteis três vezes mais caros
Num mercado que tende a eliminar portas, o UniBook segue o caminho oposto. A comparação com dois rivais conhecidos torna a diferença evidente:
|CHUWI UniBook
|MacBook Neo
|Dell XPS 13 (2026)
|USB-C
|2 completas
|1 completa + 1 só dados
|2
|USB-A
|3
|0
|0
|HDMI
|Sim, até 2 ecrãs 4K
|Não
|Não
|Ethernet RJ45
|Sim, Gigabit
|Não
|Não
|Leitor de cartões
|TF
|Não
|Não
|Jack de áudio
|Sim
|Sim
|Não
Ou seja, monitores, redes com fios e periféricos antigos ligam-se sem qualquer adaptador. O sistema operativo também merece nota: o Windows 11 Pro vem pré-instalado, com as funcionalidades de segurança e gestão que os ambientes profissionais exigem. O armazenamento de 256 GB é expansível, dado que a máquina suporta SSD PCIe 4.0 x4.
Especificações do CHUWI UniBook
|Sistema operativo
|Windows 11 Pro
|Ecrã
|14" IPS WUXGA (1920×1200), 16:10, 100% sRGB, 300 nits
|Processador
|Intel Core 3 304 (Série 3, Wildcat Lake, Intel 18A)
|Gráficos
|Intel Graphics Xe3, até 9 TOPS
|NPU
|Até 15 TOPS (Int8)
|Memória
|8 GB LPDDR5 a 6400 MT/s
|Armazenamento
|SSD 256 GB PCIe (expansível, PCIe 4.0 x4)
|Bateria
|53,38 Wh, carregador USB-C PD de 65 W
|Ligações sem fios
|Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2
|Monitores externos
|Até dois, com resolução 4K a 60 Hz
|Dimensões e peso
|314,5 × 221 × 16,4 mm, cerca de 1,2 kg
Preço, campanha e disponibilidade
|Preço recomendado
|499 dólares
|Pré-venda (early bird)
|449 dólares, desconto de 50 dólares enquanto durar o stock
Neste patamar, o UniBook fica bastante abaixo do preço médio de um PC com IA, mas mantém a aceleração por NPU para tarefas locais.
Paralelamente, a CHUWI lançou a campanha "AI for Everyone, The Tournament for All", associada ao Mundial de futebol, que inclui o sorteio de um UniBook entre os participantes. A mesma campanha oferece até 50 dólares de desconto noutros equipamentos recentes da marca, como o CoreBook Air 226V, que já passou pelo Pplware, os mini PC AuBox X com Copilot+, o híbrido Hi10 Max e o ultraleve CoreBook Air 1KG.
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