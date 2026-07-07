Segurança Social já está no WhatsApp! Saiba o que pode fazer por lá…

A Segurança Social passou a disponibilizar um novo canal de atendimento através do WhatsApp, permitindo aos cidadãos agendar atendimentos de forma rápida, simples e intuitiva, com o apoio de um assistente automatizado.

Segurança Social no WhatsApp para canal de atendimento

A nova funcionalidade pode ser acedida através do Portal da Segurança Social, bastando clicar no botão Canal WhatsApp disponível na página inicial ou navegar até Ajuda > Contactos e Canais de Atendimento > Canal WhatsApp.

Quem utiliza a aplicação móvel da Segurança Social também pode recorrer a este serviço. Para isso, basta abrir o menu "Fale connosco" e selecionar "Canal do WhatsApp", ou utilizar o botão com o ícone da plataforma de mensagens.

De acordo com a Segurança Social, esta é apenas a primeira fase da integração do WhatsApp como canal de atendimento. Nos próximos meses deverão ser disponibilizadas novas funcionalidades, tornando o contacto com os serviços ainda mais simples, rápido e direto para os cidadãos.