A Doogee já tinha anunciado que neste final de ano ia disponibilizar uma nova fornada de dispositivos. Em destaque estão dois smartphones e um tablet, em concreto, os telefones Doogee V30, o primeiro rugged phone com eSIM, e Doogee S99 e o tablet Doogee T20.

Venha conhecer estas novas máquinas da tecnologia móvel.

Doogee V30

O novo Doogee V30 é o primeiro smartphone robusto a ser lançado com eSIM 5G, trazendo aos utilizadores, principalmente aos que viajam bastante, uma maior liberdade no momento de ter acesso a um serviço móvel. Além disso, acaba por ser uma solução mais amiga do ambiente.

Tem um SoC da MediaTek Dimensity 900 de 6nm, 8 GB de RAM (que podem ser expandidos até aos 15 GB) e ainda 256 GB de armazenamento interno. A bateria do rugged phone tem uma capacidade de 10800 mAh com autonomia para 45 horas de música, 18 horas de chamadas e 22 horas de navegação. Este modelo vem com tecnologia de carregamento rápido a 66W.

O ecrã IPS tem 6,58", resolução FullHD+ e uma taxa de atualização máxima de 120Hz. Tem altifalantes duplos, NFC e vem com Android 12. Sendo um rugged phone, tem as certificações habituais: IP68 / IP69K / MIL-STD-810H.

De notar que tem uma câmara frontal de 32 MP e na traseira são três câmaras com a configuração de 108MP+20MP+16MP, sendo que a de 20 MP é a já conhecida no segmento com visão noturna.

O novo rugged phone Doogee V30 está disponível por cerca de 359€ (IVA incluído), num desconto válido até ao final do dia 23 de dezembro. Está também disponível na DoogeeMall.

Doogee V30

Doogee S99

O Doogee S99 vem com as certificações comuns de um smartphone robusto, nomeadamente, IP68, IP69K e MIL-STD-810H. O ecrã tem também proteção contra gotas de água e toda a estrutura é emborrachada.

O processador que equipa do Doogee S99 é um Helio G96, tem 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. De notar que é possível aumentar a RAM até mais 7 GB. Tem ainda slot para cartão microSD até 1TB e porta USB-C. Além disso, o smartphone integra NFC, tecnologia indispensável nos dias de hoje para efetuar pagamentos em qualquer lugar.

A bateria tem capacidade de 6000 mAh e carrega a 33W que, segundo a fabricante, carrega 45% em meia hora. Esta bateria dará uma autonomia de 2 a 3 dias. Tem também carregamento sem fios a 15W e tecnologia de arrefecimento LiquidCool.

A câmara principal do smartphone é de 108 MP e a câmara de visão noturna é de 64 MP com abertura f/1.8. Existe ainda uma câmara macro ultra grande angular de 16 MP. A câmara frontal é de 32MP. O Doogee S99 faz vídeo a 2K com a câmara principal e 1080p com a câmara frontal.

O ecrã do smartphone tem 6,3" e resolução FullHD+, com proteção Corning Gorilla Glass; na lateral há um sensor de impressões digitais e o slot de cartões alberga 2 nano-SIM e um cartão microSD em simultâneo. Tem Bluetooth 5.1 e Wi-Fi 802.11ac/a/b/g/n.

O novo rugged phone Doogee S99 está disponível por cerca de 245€ (IVA incluído), num desconto válido até ao final do dia 23 de dezembro. Está também disponível na DoogeeMall.

Doogee S99

Tabelt Doogee T20

O tablet Doogee T20 vem equipado com um processador Spreadtrum T616 e tem GPU Mali-G57; vem com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno, sendo que ainda pode ser expandido através de cartão microSD até 1TB. O ecrã tem 10,4" com resolução de 1200 x 2000 píxeis.

Em termos de conectividade, o Doogee T20 oferece 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 e tem sistema de geolocalização GPS, beidou, GLONASS, Galileo e AGPS.

Na frente tem uma câmara de 8 MP e na traseira a câmara é de 16 MP, que grava a 2K a 30 fps, na resolução máxima. A bateria é de 8300 mAh e carrega a 18W no máximo.

Pode ainda ser acoplada uma capa teclado para uma maior produtividade e ainda suporta também caneta para escrita e desenho.

O novo tablet Doogee T20 está disponível por cerca de 220€ (IVA incluído). O desconto é válido até ao final do dia 23 de dezembro. Está também disponível na DoogeeMall.

Doogee T20