Huawei já não tem stock dos chips avançados para os seus smartphones. E agora?

A Huawei sempre foi uma das marcas tecnológicas mais lesadas do governo norte-americano devido à guerra comercial entre os EUA e a China. E esta relação azeda já teve significativas consequências nos negócios da empresa chinesa, levando-a a criar o seu próprio sistema operativo móvel e a sua loja de aplicações.

E as mais recentes informações não são nada abonatórias uma vez que, de acordo com os detalhes divulgados, a Huawei acabou de ficar sem os seus chips mais avançados. E esta é uma machadada bastante forte que certamente abalará ainda mais a presença da empresa no mercado.

Huawei fica sem os seus chips avançados

Desde a administração do ex-presidente Donald Trump que a relação entre os EUA e a China tem agravado, nomeadamente através da inclusão de vários nomes de marcas chinesas na lista negra norte-americana. Essa mesma inclusão acabou por condicionar fortemente a atividade comercial de várias empresas, mas sempre ouvimos com mais destaque o nome da Huawei no meio deste conflito.

Agora, de acordo com os últimos dados da analista de mercado Counterpoint Research, a empresa chinesa ficou também sem os seus semicondutores avançados e desenhados para os seus smartphones. E para se perceber melhor esta situação, é necessário recuar uns anos quando, em agosto de 2020, a Huawei ficou impedida de obter chips avançados, mas aproveitou as normais demoras deste processo para garantir uma significativa quantidade de chips. No entanto esse mesmo stock acabou por se esgotar.

A empresa chinesa desenha os seus smartphones e chips, tendo conseguido fazê-lo através da HiSilicon, a qual usava fundições externas como a TSMC e a Samsung para o fabrico dos componentes. Mas com as restrições dos EUA, esta parceria deixou de ser possível, mas a Huawei antecipou a situação, adquirindo então vários chips para si antes dos bloqueios.

Nessa altura, em 2020, a participação da HiSilicon era de 16%, mas ao longo do tempo essa percentagem começou a diminuir. No segundo trimestre de 2021 a empresa tinha apenas 3% de participação e no primeiro trimestre deste ano esse valor era de 1%. Já os últimos dados, referentes ao terceiro trimestre de 2022, mostram que essa participação é 0%.

Segundo a Counterpoint Research "de acordo com as nossas verificações e os dados de vendas diretas, a Huawei esgotou o seu stock de chips Hisilicon. Também não é possível para a marca obter os chips mais recentes da TSMC, Samsung, etc. devido às proibições comerciais”.

Esta é assim uma situação que dificulta ainda mais os negócios e a presença da Huawei no mercado e veremos o que o futuro reserva para a marca.