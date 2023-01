A Microsoft está a apostar forte no Android para o trazer para dentro do Windows 11. Esta união promete trazer as apps que mais usamos diretamente no PC, sem a necessidade de um smartphone ou outra ligação a dispositivos externos.

Apesar de estar ainda a ser desenvolvido, havia algumas limitações nesta utilização. Estas parecem ter caído agora e todos podem usar o Windows Subsystem for Android, mas com uma limitação importante, que facilmente é ultrapassado.

Novidades no Windows 11 para todos

Depois de ter trazido o Linux para dentro do Windows, a Microsoft parece apostar em mais uma integração importante. Revelou os seus planos na apresentação do Windows 11 e quer colocar o Android dentro do seu sistema, de forma natural e sem qualquer limitação.

Esta não é ainda uma disponibilização generalizada e acessível a todos, mas que lentamente vai tomando forma e sendo mostrado de forma completa. Ainda se espera que chegue a mais países e que seja alargada a oferta de apps, uma vez que está limitada à Amazon Appstore.

Microsoft já deixa testar o Android

A grande novidade que agora foi apresentada vem alargar ainda mais a utilização desta novidade. O Windows Subsystem for Android passou a estar disponível a todos os países, sem qualquer limitação, abrindo assim os limites que estavam a ser impostos até há pouco tempo.

Isso significa que finalmente podemos usar o Android no Windows 11 em Portugal, aina que cim uma simples condição. Apenas os utilizadores que estão no programa Insider têm acesso à nova funcionalidade e à loja de apps da Amazon.

Programa Insider tem prioridade

Em breve, ainda em data a ser revelada, a Microsoft deverá passar o Windows Subsystem for Android do seu programa de testes para as versões estáveis. Nessa altura todos os que têm o Windows 11 instalado vão poder experimentar e usar o Windows Subsystem for Android.

Estas são excelentes notícias para todos os que esperam a oportunidade de poder usar o Android no Windows 11, de forma nativa e completamente integrado. Será uma mudança importante e que vem abrir portas a muitas mais oportunidades de apps e serviços-