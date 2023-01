O Stadia é mais um dos muitos serviços que a Google resolveu terminar sem que fosse dada uma justificação lógica. Esta plataforma de streaming de jogos foi ganhando notabilidade ao longo do tempo e era uma das que mais se destacava, em especial por ser da gigante das pesquisas.

Com este fim, a empresa quis fazer a restituição dos valores gastos em jogos a todos os utilizadores, mas preparou uma surpresa para o final. Quem tem o comando da Stadia vai muito em breve poder libertar este dispositivo e usá-lo de forma normal e não limitada.

Boas notícias da Google para o Stadia

Será já no dia 18 de janeiro que o Stadia chega ao seu fim. Apesar de não ser algo esperado, a verdade é que a Google alertou os jogadores com muito tempo de antecedência, para sacarem as suas conquistas e os dados dos seus jogos.

Há também a possibilidade de ser feita a restituição dos valores gastos pelos jogadores nas propostas mais recentes. Este é um processo que a Google já tem em andamento e que a empresa espera ter terminado dentro de dias.

We've also got Bluetooth news: next week we'll be releasing a self-serve tool to enable Bluetooth connections on your Stadia Controller.



We'll share details here on release. pic.twitter.com/6vYomngfmA — Stadia (@GoogleStadia) January 13, 2023

Comando vai pdoer usar o Bluetooth

A grande novidade agora vem mesmo perto do fim do Stadia, no dia 18 de janeiro. A Google espera lançar até essa data uma novidade que vai ativar o Bluetooth deste comando e assim torná-lo capaz de ser usado em qualquer plataforma sem limitações e sem qualquer bloqueio.

Não se sabe ainda como esta app vai ser lançada para os utilizadores, mas espera-se que seja algo que estes vão poder descarregar e usar de forma independente. Certamente que precisará de um PC, mas será algo simples de usar, como uma simples atualização de firmware.

You might have seen one last game arrive on Stadia today. It's a humble thanks for playing from our team.



Find it here: https://t.co/PyAUH181v1 — Stadia (@GoogleStadia) January 13, 2023

Novos jogos mesmo no fim do serviço

Curiosamente, e sem que muitos entendam, a Google lançou um último jogo para o Stadia. Chama-se Worm Game e é uma das propostas usadas para testar esta plataforma internamente na gigante das pesquisas. Provavelmente não seria trazido a público caso este serviço fosse mantido por mais tempo.

Esta é uma excelente decisão da Google, para garantir aos utilizadores do Stadia que não ficam com o hardware comprado obsoleto. Abrem assim a sua utilização a qualquer plataforma, como um simples comando Bluetooth, com a qualidade que a empresa nos habituou.