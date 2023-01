A mudança que Elon Musk veio trazer para o Twitter está a mudar completamente esta rede social. São alterações que na sua maioria pretendem torná-la mais rentável e mais ajustada aos utilizadores, mas que se tem mostrado desastrosa.

A mais recente questão surgiu no final da semana passada e afetou todos os utilizadores que usam apps de terceiros nos seus serviços. Estes estão bloqueados e tudo parece ter sido provocado pelo próprio Twitter.

Mesmo tendo apps próprias para a sua rede social, o Twitter sempre permitiu o acesso de outras apps aps seus serviços. Estas recorrem às APIs do serviço para oferecem aos utilizadores todas as suas funcionalidades, sem que existam limitações.

Esse cenário parece ter mudado no final da semana passada, quando essas apps começaram a apresentar problemas. Sem qualquer alerta do Twitter, estes clientes começaram a mostrar mensagens de erro e, principalmente, deixaram de dar acesso à rede social.

O Twitter nunca admitiu este problema e nem se o poderia resolver. As muitas causas foram apresentadas, sem que na verdade tivesse sido apontada a razão, mas apenas apps como o Twittbot, Twitterrific, Fenix e outros tinham este comportamento incorreto.

Do que uma fonte avançou, uma comunicação interna revelou que este comportamento foi propositado e que terá sido o Twitter a provocá-lo intencionalmente. Não revelaram a razão para que isso estivesse a acontecer ou como isso seria resolvido no futuro.

This is a proof that #Twitter has deliberately suspended @tweetbot. The developers just created a new Twitter API app and obtained new credentials. The app works, albeit with limits. Twitter API is not broken. If a platform pushes devs to resort to such workarounds, it's doomed https://t.co/Ra4CtJo40I