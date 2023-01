iPhone 4 incendeia-se de noite e a explosão foi filmada por uma câmara de vigilância [vídeo]

Normalmente os equipamentos são seguros e, claro, esperamos que essa segurança seja ainda maior nos produtos mais caros. No entanto, já por várias vezes que aqui escrevemos notícias de smartphones, ou outros dispositivos, que queimaram, incendiaram, entre outras situações, o que acabou por pôr em perigo as pessoas.

Recentemente, nos EUA, um iPhone 4 incendiou-se de noite, enquanto a família dormia, e o fenómeno foi filmado por uma câmara de vigilância. Veja o vídeo.

iPhone 4 incendeia-se e fica inutilizável

Segundo as últimas informações, um iPhone 4 incendiou-se recentemente na localidade de Cincinnati, em Ohio, nos Estados Unidos da América. O equipamento entrou em combustão durante a noite e incendiou-se na cozinha, junto à televisão. A família estava a dormir, mas o sucedido foi captado em vídeo pela câmara de vigilância instalada no local.

Tal como podemos ver pelo vídeo que se segue, em determinado momento o smartphone da Apple incendiu-se, mas não existe um motivo aparente para o sucedido. Por sua vez, felizmente a situação não causou danos, nem provocou um incêndio na casa, sendo que também não teve dimensão significativa para ativar o sistema de deteção de incêndios.

Veja o vídeo:

O dono do iPhone 4 incendiado, Brian Leisgang, explicou que o smartphone explodiu por volta de 1h00 da manhã, apenas alguns minutos depois de a família se ter ido deitar para dormir. Segundo o proprietário, o equipamento estava ligado a carregar e adianta que foi uma sorte ninguém estar a usar o telefone no momento do incidente.

Leisgang diz ainda que a bateria do smartphone nunca foi trocada ao longo de 12 anos de utilização. Pelas imagens, vemos que a explosão fez com que a capa traseira do telefone levantasse, deixando o interior do equipamento completamente carburado. Estima-se que o problema esteja nas baterias de lítio, uma vez que este é um material que perde alguma segurança depois de vários anos de uso.

O vídeo foi partilhado nas redes sociais e ainda usado para denunciar a situação à Apple. Mas, até ao momento, ainda não houve um esclarecimento sobre o assunto. Para além disso, a garantia já não se aplica neste equipamento.

Lembramos que o iPhone 4 foi um dos primeiros smartphones lançados pela Apple, tendo chegado ao mercado no mês de junho de 2010. Veja a nossa análise a este modelo feita em agosto de 2010.