Blackview começa o ano com um novo tablet Oscal Pad10 e smartphone Blackview BV9200

A Oscal é uma marca recente lançada pela Blackview e que começa o ano com o lançamento de um novo tablet. O Oscal Pad10 é um tablet Android de 10,1" e com 8 GB de RAM, estando disponível atualmente por cerca de 150 €, um preço de lançamento.

Já da Blackview as novidades estão apontadas para a linha de rugged phones. O smartphone robusto Blackview BV9200 que apresenta som Harman Kardon, ecrã com taxa de atualização a 120Hz e, entre muitas outras especificações de destaque, câmara principal de 50 MP.

Oscal Pad10

O Oscal Pad10 é o novo tablet da submarca da Blackview que se apresenta em três cores: verde menta, prata e cinzento. Tem como dimensão 241,3 x 160 x 8,9 mm e pesa 563g.

A câmara principal tem 13 MP e a frontal 8 MP. Já a bateria do Oscal Pad10 tem capacidade de 6580 mAh.

O ecrã tem dimensão de 10,1" e resolução FullHD com 1200 x 1920 píxeis. O processador que equipa o Oscal Pad10 é um Unisoc T606, tem 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. De notar que suporta cartão de memória até 1 TB. O sistema operativo é o Android 12 com interface de utilizador Doke OS_P V3.0.

Oferece altifalantes em stereo, Wi-Fi ac, sistema de geolocalização e ainda suporta dois cartões SIM (ou um SIM + MicroSD).

O novo tablet Oscal Pad10 acabou de ser lançado nas cores cinzento, prateado e verde menta, e está disponível em promoção de lançamento por apenas 154,62€ (IVA incluído), utilizando os cupões disponíveis. A promoção termina no próximo dia 13 de janeiro.

Oscal Pad10

Blackview BV9200

O Blackview BV9200 chega, uma vez mais, para mostrar que o segmento de smartphones robustos tem ofertas cada vez mais competitivas e com melhores especificações. Este modelo, por exemplo, apresenta já som Harman Kardon e tecnologia Harman AudioEFX e o ecrã tem taxa de atualização de 120Hz.

Este ecrã, além dessa característica, tem 6,6" e certificação TUV Rheinland Low Blue Light, com proteção Gorilla Glass 5.

O processador é um Helio G96, tem 8 GB de RAM e 165 GB de armazenamento, com possibilidade de expansão de RAM até 14 GB e de armazenamento com cartão microSD até 1 TB. Também este smartphone tem a interface de utilizador Doke OS_P V3.1 baseada em Android 12.

O Blackview BV9200, sendo um smartphone robusto, além do seu design emborrachado e estrutura metálica, ainda tem as certificações IP68, IP69K e MIL-STD-810H.

A câmara principal tem 50 MP, mas existem mais duas de 8 MP e 0,3 MP para auxílio da captura de fotos, sendo que a de 8 MP é a ultra grande angular. A câmara frontal é de 16 MP.

Relativamente à bateria e autonomia, o Blackview BV9200 vem equipado com uma bateria com capacidade de 5000 mAh e carrega a uma velocidade máxima de 66W, com tecnologia de carregamento sem fios a 33W e tecnologia de proteção de carregamento quando alcança os 80%. Além disso, ainda carrega outros dispositivos a 5W.

Finalmente, vem equipado com NFC, tem um botão de ações rápidas que pode ser alterado conforme as necessidades do utilizador e tem sensor de impressões digitais.

O novo rugged phone Blackview BV9200 acabou de ser lançado na cor preta com apontamentos laranja, verde ou preto. Está disponível em promoção de lançamento por apenas 241,15€ (IVA incluído), um desconto de 50% face ao preço oficial. A promoção termina no próximo dia 13 de janeiro.

Blackview BV9200