studio.dominios.pt: Soluções para a melhor comunicação web

A Dominios.pt anunciou recentemente o studio.dominios.pt, o qual funciona como uma extensão dos seus serviços para a área de design e comunicação web.

A empresa conta com uma equipa de especialistas com vastos anos de experiência em gestão e criação de projetos online, exclusivamente alocada a este projeto, preparada para criar um projeto à medida das suas necessidades, e com ideias criativas e inovadoras para se destacar da concorrência.

Na prática, esta “nova extensão” é resultado de mais de 20 anos de experiência na internet, em que a equipa tem vindo a trabalhar inúmeras marcas de diferentes setores, dimensões e targets.

Este Know how levou a que a empresa sentisse a necessidade de criar esta nova área dedicada que lhe permite ser o parceiro de comunicação integrada dos seus clientes. Desta forma, disponibiliza aos seus clientes a possibilidade da criação e implementação de uma estratégia 360: desde o desenvolvimento da estratégia da sua presença online, passando pela criação do site à medida, branding, campanhas de marketing para maior visibilidade online, etc.

O studio.dominios.pt nasce com o propósito de trazer ideias criativas e inovadoras para o seu projeto e assume-se como o parceiro ideal e de referência para criar o seu projeto online, o seu vasto portefólio e os números comprovam-no:

80.000 Clientes

+350 Sites Construidos

+50 Lojas online

+120 Campanhas Marketing

Como já referimos, esta equipa tem o conhecimento necessário e especializado para criar um site ou loja online totalmente adaptado às necessidades dos seus clientes, com um design atrativo e profissional, e visível em todos os dispositivos. São adotadas as melhores práticas em termos UI (User Interface) e UX (User Experience) e em termos de segurança online, e o seu site ou loja online é são alojados nos servidores seguros e fiáveis com o “selo” de qualidade da Dominios.pt. A equipa recorre a diversas tecnologias tais como WordPress, Joomla, Drupal, WooCommerce, ou em caso de preferência ou necessidade, o site pode ser criado de raiz com recurso a programação web.

Consciente da importância em ser eficiente na compreensão das necessidades dos seus clientes e na entrega de resultados que excedam as suas expectativas, a equipa do studio.dominios.pt assume cada projeto, desde o primeiro minuto, com o máximo empenho e foco para garantir a máxima qualidade e que o mesmo vá, de facto, ao encontro das necessidades dos seus clientes. O studio.dominios.pt disponibiliza serviços tais como:

Sites

Lojas Online

Aplicações Mobile

Marketing Digital

SEO

Redes Sociais

Branding

Ao apostar no studio.dominios.pt tem a garantia de que encontrará nesta equipa o parceiro de comunicação integrada do seu negócio, podendo ser a extensão da sua equipa, fora de portas.

Como resultado na aposta numa equipa com vastos anos de experiência e que promete ser o seu braço direito no mundo digital, poderá com o apoio destes especialistas, implementar uma estratégia que lhe permitirá construir uma forte presença online, alcançar mais clientes, aumentar o retorno sobre o investimento (ROI) e atingir os seus objetivos.

Deixe que o studio.dominios.pt crie o seu site ou loja online e o ajude a criar e alavancar a sua marca no mundo online, começando por um site moderno e atrativo que o irá ajudar a afirmar-se neste mundo!

studio.dominios.pt