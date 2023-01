Um iPhone por 1,95 euros nos CTT? Acredita mesmo?

Depois do esquema da máquina do café, há uma nova burla a circular no Facebook. Segundo o que é escrito num post que circula no Facebook, face à acumulação de encomendas, os CTT pode deitar fora [estas encomendas], mas pode distribuir as encomendas aleatórias por apenas 1,95 euros.

Pode facilmente ganhar um iPhone, qualquer aparelho de cozinha, tal como um aspirador, e outros artigos.” Mas quem acredita nisto?

Há um novo esquema a circular na maior rede social do mundo cujo objetivo é roubar dados dos utilizadores para posteriormente roubar dinheiro. Tal como o esquema da máquina de café, há "bots de spam" que geram comentários para dar mais credibilidade ao esquema fraudulento. Os utilizadores mais atentos, verificarão que são perfis criados recentemente, sem seguidores e com imagens às vezes atrativas.

Esquema em nome dos CTT tem como objetivo roubar dados...e dinheiro

Segundo refere o Publico, no site oficial dos CTT, é indicado que é verdade que são realizados, na última quarta-feira de janeiro, abril e outubro, leilões de correio que não foi reclamado, que “esteja em bom estado de conservação” e não inclua “alimentos, bebidas, artigos de higiene, publicidade e armas”. Isso é feito sempre que o prazo durante o qual a encomenda é guardada esteja expirado.

No entanto, os procedimentos não são feitos através de páginas criadas no Facebook ou outras redes sociais como mostram as imagens seguintes.

No Facebook dos CTT é indicado que estão a ser criadas páginas nas redes sociais que referem falsamente que os CTT acumulam encomendas não reclamadas para depois as venderem. Algumas destas páginas são: 1,95 euros por Palete, Venda de Paletes, Eliminação de Paletes, Entrega de Paletes com desconto. Trata-se de um esquema com vista à obtenção de dados pessoais, sem qualquer ligação aos CTT