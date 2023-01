MSI queixa-se publicamente do preço alto da gráfica GeForce RTX 4080 da Nvidia

A Nvidia lançou a sua nova linha de placas gráficas GeForce RTX 40, dando assim um novo impulso a este setor, especialmente com o modelo topo de gama RTX 4090. No entanto, estas novas GPUs chegam por um valor acima do preço das placas gráficas que eram lançadas no mercado há apenas alguns anos.

Como tal, agora a parceira MSI já fez questão de reclamar publicamente sobre o preço alto das gráficas, especialmente do modelo GeForce RTX 4080.

MSI reclama do preço elevado da placa gráfica GeForce RTX 4080

Embora a AMD tenha recentemente baixado o valor da sua placa gráfica Radeon RX 7900 XT, a Nvidia continua fiél ao preço inicialmente recomendado na sua linha de GPUs RTX 40. E, mesmo assim, estes equipamentos têm vendido bastantes unidades, especialmente o modelo topo de gama RTX 4090.

Mas a fabricante chinesa MSI (Micro-Star International) reagiu recentemente na sua conta norte-americana da rede social Twitter onde mostrou o seu desagrado pelo elevado preço da placa gráfica GeForce RTX 4080. Através da imagem seguinte vemos o tweet partilhado pela empresa e que foi publicado no passado dia 7 de janeiro de 2023.

No tweet, a empresa diz que o seu modelo personalizado da RTX 4070 Ti já se encontra à venda nas lojas e o utilizador pode então experimentar todo o poder da arquitetura Ada Lovelace a um custro "não tão mau como o da RTX 4080". Contudo, a publicação já foi eliminada.

Comparativamente com outros modelos, a GeForce RTX 4080 acaba por ser a pior placa gráfica na relação preço/desempenho. Esta GPU foi lançada por um preço de 1.199 dólares, sendo que em Portugal os valores variam entre os 1.500 e os 1.850 euros.

Recentemente, a AMD também revelou que a sua Radeon RX 7900 XT é a mais rápida do mercado dentro do seu preço. Para além disso, a marca norte-americana também faz uma comparação com a nova GeForce RTX 4070 Ti onde mostra a superioridade do seu chip gráfico.