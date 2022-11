Não há cafés “grátis”! Atenção à burla que circula no Facebook

Quem tem perfil no Facebook certamente já se deparou com uma publicação onde uma máquina de café está ser vendida por 1,99 euros. Fazendo um rápida pesquisa, percebemos que a máquina tem um preço a rondar os 800 euros... logo é um "achado" e aparentemente é um bom negócio! Mas não...!!!

Trata-se de uma burla que circula no Facebook com o objetivo de roubar os seus dados do seu cartão de débito/crédito.

No mundo digital o que não faltam por aí são burlas com os mais diversos objetivos. Desta vez, circula no Facebook, uma publicação PATROCINADA, que visa roubar os dados do seu cartão de crédito ou débito. O esquema fraudulento está todo bem montado, e até há uma série de perfis falsos a sustentar a mentira.

Como funciona o esquema da Máquina de Café no Facebook?

O esquema fraudulento aparece no feed do Facebook dos utilizadores com uma informação a referir que a Philips está a vender fora de stock e a oferecer uma máquina de café Lattego 4300 por apenas 4300. Para encomendar a máquina, o utilizador terá de carregar no link.

Seguindo o link, existe um tipo de jogo em que o utilizador ganha sempre (nas três tentativas oferecidas). Como podem ver pela imagem seguinte, no teste que fizemos "ganhámos" a dita máquina e para a obter temos de preencher um formulário.

A seguir são solicitados os dados pessoais para o suposto envio da máquina. Apesar de serem dados pessoais, não são propriamente os mais sensíveis e por isso os utilizadores nem sempre desconfiam.

No passo seguinte (o último passo) é a burla propriamente dita. Os clientes são convidados a introduzir os dados do cartão de crédito/débito, data de validade e CVV/CVC. Obviamente que, fornecendo estes dados ao burlão, este passa a poder realizar pagamentos digitais.

Se virem esta publicação, denunciem ao Facebook. Não preencham nenhum tipo de dado nem acreditem em muitos dos comentários que sustentam a mentira. Trata-se de uma burla com o consentimento do Facebook, que visa roubar os dados dos cartões de crédito/débito.