O Polestar 2 é uma das mais recentes propostas no mercado dos carros elétricos. Este carro quer conquistar um espaço que muitas mais marcas conseguem ocupar e colocar as suas propostas, batendo-se de igual com as suas caraterísticas e as suas funcionalidades.

Uma novidade agora anunciada vem dar ao O Polestar 2 ainda mais funcionalidades, focadas no controlo deste carro. Uma atualização trouxe para este veículo uma integração única com o Assistente da Google, podendo agora ser controlado por voz.

A Google tem no seu Assistente uma ferramenta que tem tentado disseminar em todos os equipamentos que consegue. Com esta integração permite que exista um controlo de dispositivos IoT e outros, usando apenas a voz e uma integração única com o Android e com os altifalantes inteligentes da marca.

Como grande novidade do Polestar 2, a marca resolveu alargar a integração com os serviços da Google. Mais do que oferecer mais funcionalidades, a marca quis dar a este carro novas possibilidade de controlo, usando para isso o Assistente Virtual da gigante das pesquisas.

The #Polestar2 can now be controlled remotely using a compatible Google Assistant-enabled device, meaning you can ask Google to start climate preconditioning, tell you the car's battery status, and other useful functions straight from home. pic.twitter.com/0etnQ3dfhN — Polestar (@PolestarCars) January 5, 2023

Naturalmente que não será um controlo completo, mas ainda assim é útil para todos os condutores. A marca anunciou que será dado ao condutor a possibilidade invocar ações remota, quer para obter informações do carro elétrico ou prepará-lo.

Assim, poderá ser enviada a questão sobre a carga da bateria do Polestar 2 ou o ligar do aquecimento do carro. Claro que será também possível destrancar portas ou fazer ou atender chamadas dentro deste carro. A marca não detalhou todas as possibilidades.

Esta será uma forma interessante de comunicar remotamente com o Polestar 2, usando qualquer dispositivo onde o Assistente da Google esteja presente. Por agora é apenas a consulta de informação e ações que podem ser mínimas, mas certamente que irá crescer.

A marca associada à Volvo consegue assim antecipar-se a muita da sua concorrência e dá aos condutores um controlo único. Com o normal Hey Google bastará dar o comando e perguntar a carga da bateria ou simplesmente dizer para ligar o ar-condicionado nos 22 graus.