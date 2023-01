Um dos maiores problemas identificado no Android é a sua fragmentação. Isto significa que muitos smartphones funcionais estão em versões mais antigas do sistema da Google e nunca vão ter acesso a novas atualizações.

A gigante das pesquisas tem procurado acabar com esta diferença e aproximar as suas versões e parece ter encontrado uma forma de o fazer. Para o provar, vai trazer agora algumas funcionalidades do Android 13 para as versões mais antigas do seu sistema.

A fragmentação limita o Android

A falta de atualizações tem levado a que o universo Android fique despedaçado em termos de versões deste sistema operativo. Os smartphones mais antigos ficam privados de aceder a novas funcionalidades, enquanto continuam a ser usados, ainda que limitados.

Esta fragmentação tem limitado o que a Google tem para oferecer, ainda que tenham existido muitos esforços para o contrariar. Isso foi visto com a versão 8 deste sistema, com a Play Store a conseguir atualizar partes do próprio sistema, de forma independente e isolada, com o "Project Mainline".

Novidades do Android 13 para todos

Separando as APIs por versões do sistema, a Google acaba também por balizar estas funcionalidades, trazendo opções únicas e garantindo também a segurança. Isso agora é melhorado, com o alargar do Android SDK Extensions, até ao Android 10.

O resultado dessa mudança é a chegada do seletor universal de imagens do Android 13 para as versões anteriores (10 e 11). Chega com uma atualização que vai chegar pela Play Store e bastará aos programadores alterar o código para aproveitar esta novidade.

Google quer atualizar versões antigas

A Google também já prometeu que irá aproveitar esta melhoria e trazer para as versões mais antigas mais algumas novidades do Android 13. Falamos da Privacy Sandbox, que dará uma privacidade mais complexa e completa, para evitar que sites e apps não sigam o utilizador.

Com esta mudança a Google continua a tentar garantir ao Android uma compatibilidade grande em todos os tipos de equipamentos. É um passo importante para limitar a fragmentação e garantir as funcionalidades que vai criando em todos os smartphones.