O dia 10 de janeiro foi uma data importante para a Microsoft e para o Windows 7. Foi nesse momento que chegou ao fim o suporte deste sistema e que este oficialmente terminou de existir, ficando apenas para a história como um dos mais usados.

Mesmo com a certeza de que acabaram as atualizações e as correções, a Microsoft resolveu trazer uma novidade inesperada. Na última hora lançaram uma atualização que traz uma novidade que não era esperada e que vem melhorar este sistema, com mais segurança.

Há vários anos que a Microsoft vinha a alertar que iria terminar o suporte ao Windows 7 no dia de ontem. A empresa tem vindo a preparar este fim com algumas medidas e algumas atualizações que vão acabar por deixar esta proposta cada vez mais complicada de usar ao longo do tempo.

Ainda assim, e com o fim agendado, a Microsoft resolveu trazer para o Windows 7 uma novidade. A última atualização trouxe o suporte para os conhecidos Secure Boot e UEFI, algo que a Microsoft trouxe para os utilizadores quando lançou o Windows 8.

Did you know Microsoft has SECRETLY pushed a NEW update (KB5017361) that adds in SECURE BOOT support for Windows 7?



But there's a catch...

Pure UEFI Class 3 systems still require workaround due to basic VGA driver.

It's an ESU Update.



Source: https://t.co/BpDqiPsDUM

Apesar de ter sido apenas descoberto agora, a novidade tem já algum tempo neste sistema. Foi com Patch Tuesday (KB5017361), lançada em setembro. A Microsoft não revelou na altura a chegada desta novidade e manteve-se em silêncio até esta ser descoberta.

Agora que está revelada, aparenta não estar isenta de problemas. Vários utilizadores revelaram que após ativar o Secure Boot, ficaram com problemas no arranque, porque supostamente os drivers da placa gráfica não eram detetados corretamente.

Mesmo sendo uma excelente adição de segurança, mesmo para o Windows 7, terá chegado muito tarde. Os utilizadores são recomendados a fazer a atualização para o Windows 10 ou o Windows 11, para assim se manterem longe de problemas de segurança e outras falhas.

Todas as falhas descobertas vão ser mantidas por resolver e apenas com correções externas vão ser tratadas. Esta é uma situação que não deve ser mantida, agora que o suporte ao Windows 7 terminou de vez e que qualquer um pode colocar em causa os utilizadores deste sistema.