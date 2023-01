O iPhone da Apple é um dos ícones mais clássicos da tecnologia e abriu o caminho para muitas das tecnologias que usamos hoje. Com uma atualização constante, temos a cada ano um novo modelo com novidade e caraterísticas únicas.

Na semana em que se completam 16 anos sobre o seu lançamento, há um número importante que foi revelado. Segundo o que é apresentado, são já mais de 2 mil milhões de unidades do iPhone que foram vendidas desde 2007.

A Apple não para de crescer no mercado

Foi no dia 09 de janeiro de 2007 que Steve Jobs apresentou ao mundo um dos equipamentos mais importantes para a Apple. Este tem sido uma presença constante nas linhas da empresa e uma das propostas mais vendidas ao longo dos anos.

Com 16 anos no mercado, as vendas têm-se acumulado ao longo do tempo, dado o sucesso a cada novo modelo. Do que temos assistido, com o tempo, o interesse também aumenta e leva a que novos recordes de vendas sejam atingidos, mostrando novamente a qualidade do iPhone e do que oferece aos utilizadores.

On this day, Jan 9, 2007, Steve Jobs unveils the iPhone, which ignited a true revolution in the phone industry. Since its launch in 2007, @Apple has sold over 2.32 billion iPhones pic.twitter.com/AF4hmOAWxs — Francisco Jeronimo (He/Him) (@fjeronimo) January 9, 2023

Número recorde de unidades do iPhone

Os dados mais recentes, revelados agora pela IDC, mostra que o valor de unidades vendidas está a atingir um número cada vez mais interessante. O que Francisco Jerónimo revelou mostra que são já mais de 2,32 mil milhões de unidades do iPhone que foram colocadas no mercado.

Ainda que não seja um valor oficial, este deverá estar próximo do número real de equipamentos que a Apple colocou no mercado. Com o sucesso que o iPhone tem, rapidamente este valor vai crescer e cada vez mais rápido.

Vendas da Apple sempre a acumular

Na verdade, apesar de ser agora que se comemora o seu aniversário, o iPhone apenas chegou ao mercado a 29 de junho. A Apple antecipou a sua apresentação e apenas o colocou à venda nos EUA ao fim de 6 meses.

Após 16 anos, o iPhone conquistou o mercado e a Apple tem noção da excelente proposta que tem disponível para os seus utilizadores. A cada ano a marca coloca pelo menos 4 modelos, satisfazendo todos os utilizadores e todas as suas exigências.