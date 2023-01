Não é segredo que a Xiaomi esta a desenvolver um carro elétrico, que acumulará muita da sua tecnologia e que será algo completamente diferente. A marca consegue assim marcar a diferença e antecipar-se a muita da sua concorrência, que tem os mesmos planos.

Depois de uma apresentação onde muito deste carro elétrico foi revelado, surgem agora as primeiras imagens. Esta futura proposta da Xiaomi já circula nas estradas da China e muito do seu design já foi visto.

Carro da Xiaomi já circula na China

Apesar de ter revelado já algumas das especificações do seu carro, a Xiaomi tem feito algum segredo sobre o que está a preparar para revelar ao mercado. Esta será uma proposta elétrica e que segue o que o mercado tem apresentado nos últimos tempos.

A grande novidade é que o carro da Xiaomi está já a circular, pelo menos junto ao local onde está já a ser desenvolvido. A prova disso surgiu no final da semana passada, quando alguns utilizadores captaram imagem desta nova proposta.

Parte do design revelado nestas imagens

Para não revelar o seu design final, este carro elétrico circula ainda com painéis de tecido a esconder as suas linhas. Ainda assim, este parece ser um sedan coupe, com alguma semelhança com outras propostas do mercado.

Sabe-se também que esta proposta da Xiaomi será constituída por 2 alternativas, com preços também substancialmente diferentes. Uma delas terá tecnologia 800V e a outra com 400V, ainda que com prestações ligeiramente inferiores.

Este elétrico tem preços acessíveis

Quanto a preços, e com as imagens disponíveis é já possível fazer um cálculo. Estima-se que o modelo mais básico terá um custo de cerca de 35 mil euros e que o modelo mais potente seja mais caro, com o seu valor a atingir os 50 mil euros.

Por fim, uma das informações mais importantes é a sua data de entrada em produção. A marca apontava para que estivesse pronto no final de 2024, o que coloca assim a ser apresentado de forma definitiva aina em 2023, algo possível face ao que foi agora mostrado.