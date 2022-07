A Xiaomi quer colocar-se no mercado como uma empresa global e com ofertas em muitas áreas, longe da tecnologia. Esta tem conseguido este propósito e as suas ofertas abrangem áreas muito distintas, como todos já conhecemos há vários anos.

Com o aumento das propostas no ramo dos carros elétricos, a Xiaomi tem também uma posição aqui, que está a desenvolver. As primeiras imagens deste carro foram agora reveladas e mostram já muito do que podemos esperar.

Apresentado no ano passado, o primeiro carro elétrico da Xiaomi deverá ser uma proposta na linha do que a marca tem apresentado noutras áreas. Mais que ter uma presença neste mercado, a empresa quer criar uma montra tecnológica do que consegue criar.

Ainda não se conhece muito sobre o que este carro irá trazer, mas espera-se que siga o que o mercado tem. Falamos de um veículo elétrico, com as mais modernas tecnologias, e que deverá ser também ter condução autónoma, para auxiliar todos os potenciais condutores.

O que agora foi revelado, vem materializar finalmente o que será o carro da Xiaomi e todos os seus extras relevantes. Surgiram as primeiras imagens dos testes que a marca está a realizar, para validar as soluções técnicas que irá usar no seu futuro veículo.

Do que pode ser visto, os testes agora parecem estar focados no sistema de condução autónoma e que são de longe os mais complicados. Estes parecem estar montados num veículo genérico e que pode ser encontrado na China. Ainda assim, é visível na zona superior os sistemas a serem testados.

Ainda assim, há quem garanta que estas linhas podem ser próximas das finais e o carro da Xiaomi assuma este design. Mais tarde, ainda sem data definida, a Xiaomi deverá revelar mais detalhes sobre o seu futuro carro elétrico e autónomo, que irá lançar.

Parece claro que a Xiaomi está ativamente a desenvolver o seu carro para o colocar no mercado até 2024, como adiantou antes. Este deverá marcar a chegada da marca a mais uma área onde certamente terá uma posição forte.