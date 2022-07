Antigo condutor de F1 vai construir o primeiro circuito elétrico sustentável

Muito se tem falado dos elétricos nas estradas do mundo todo. De tal forma que, agora, um antigo condutor de Fórmula 1 (F1) pretende levar o conceito para dentro da pista. O também empresário construirá o primeiro circuito sustentável e adaptado a carros elétricos.

Este projeto colossal vai ser acolhido pelo norte de França.

A MotorSport Vision (MSV) gere uma série de circuitos, no Reino Unido, e organiza eventos desportivos relacionados com automóveis. O proprietário da empresa, o antigo piloto de F1, Jonathan Palmer, revelou que aquele que será o primeiro circuito sustentável para carros elétricos.

Em 2013, o antigo piloto já havia revelado um ambicioso projeto que previa o desenvolvimento de um circuito mais longo e rápido da Europa, destinado a supercarros . Com esse objetivo em mente, uns anos mais tarde, em 2015, adquiriu o terreno de uma antiga base aérea, em Couvron, no norte de França, e planeou a ocupação dos 500 hectares.

Apesar da ambição, o tempo acumulou problemas, como o aumento dos custos e as pausas provocadas pela pandemia, e o projeto colossal foi-se vendo adiado. A par dos entraves, também motivou o crescimento da consciência ambiental e da vontade de transitar para uma mobilidade elétrica.

Assim sendo, o antigo condutor de F1 foi transformando o plano que tinha idealizado para o circuito.

Em 2015, havia menos consciência das alterações climáticas, mas agora é uma grande preocupação. Quando nos apercebemos de que o nosso projeto original não era o adequado, decidimos que era altura de uma nova abordagem. O novo Circuito Eco Couvron é o resultado. É um novo projeto para um novo mundo. Acreditamos que temos uma grande oportunidade de sermos os líderes mundiais no desporto automóvel verde.

Partilhou Jonathan Palmer.

Pista de F1 sustentável e construída para carros elétricos

O novo circuito será mais curto do que o planeado originalmente: no início, estavam pensados oito quilómetros de pista, mas serão construídos apenas três. Embora mais pequeno, será adequado tanto para automóveis com motor de combustão, como para elétricos. As principais alterações passam pela reconceção da pista e pela instalação de uma central fotovoltaica em torno dela, por forma a gerar 350 MW necessários para o seu correto funcionamento. Assim sendo, espaços como um salão dedicado a exposições, uma área de receção de 4.800 metros quadrados, um aeródromo e um heliporto continuam de pé.

As alterações ao projeto inicial começaram há dois anos e o antigo condutor de F1 já garantiu as autorizações locais.

Para que os trabalhos comecem, falta apenas a autorização relativamente à central fotovoltaica, pelo que o circuito deverá estar operacional dentro de três anos, segundo o antigo condutor de F1.

Leia também: