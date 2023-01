SIBS lançou o seu primeiro cartão inclusivo certificado pela ACAPO

Apesar de hoje em dia existirem várias muitos tecnologias e soluções, nem sempre estas chegam a todos. No caso de cartões bancários (e também não bancários), até agora não existiam cartões direcionados para pessoas com dificuldade visual.

Para colmatar tal cenário, a SIBS lançou agora o seu primeiro cartão inclusivo.

Cartão inclusivo da SIBS: Solução inclui cartões bancários e não bancários

De acordo com o que é revelado no site oficial da SIBS, foi desenvolvido o primeiro cartão inclusivo para pessoas com deficiência visual certificado pela ACAPO – Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal. O objetivo é que estas possam utilizar este instrumento de forma mais autónoma, segura e privada. Esta solução SIBS inclui cartões bancários e não bancários com identificação e caracteres em Braille, e permitirá aos utilizadores cegos e com baixa visão distinguir os vários tipos de cartão por tipo de utilização.

Trata-se de uma tecnologia e solução próprias desenvolvidas pela SIBS, que passam a estar disponíveis a todos os seus clientes e parceiros, em Portugal e no estrangeiro que pretendam incluir esta solução na sua oferta.

Gonçalo Campos Alves, Diretor Geral da SIBS Cartões referiu que...

Trabalhamos diariamente para colocar o melhor da tecnologia ao serviço da sociedade, contribuindo para um futuro mais equilibrado e seguro. É com orgulho que, depois de quase dois anos de desenvolvimento e melhoramento do projeto, somos mais uma vez agentes de mudança, assegurando a utilização de cartões de forma autónoma, privada e segura, em terminais de pagamento e caixas automáticos, por parte de um cego ou amblíope

Com esta solução da SIBS, qualquer pessoa poderá identificar tanto o tipo de cartão – bancário, de fidelização, de acesso ou outro; débito, crédito, pré-pago, entre outros no caso dos cartões bancários - como a entidade emissora, com plena autonomia, privacidade e segurança. A inclusão do Braille nos cartões complementa assim o cortante lançado em 2018, um corte efetuado no cartão em formato de meio lua que permite às pessoas cegas ou com baixa visão identificarem o lado correto para utilização do mesmo.

Atualmente, em Portugal, 23.396 pessoas não conseguem ver e 3,7% da população tem muita dificuldade em realizar esta tarefa.