O smartwatch é a extensão perfeita do smartphone. Além das vantagens como monitorizar a atividade física, ainda permite receber todas as notificações que chegam ao smartphone, minimizando as vezes que se liga o ecrã só para verificar as mensagens.

O smartwatch KUMI GT6 destaca-se pelas suas versões coloridas de um design muito associado ao mais popular do segmento, mas também tem uma versão em preto mais discreta, respondendo assim às exigências de muitos utilizadores.

O smartwatch KUMI GT6 surge no mercado com o slogan "adicione cor à vida", uma vez que se apresenta com um design bastante colorido, com cores que acompanham a estrutura metálica do relógio à bracelete, em azul/vermelho, amarelo/vermelho, rosa/preto e o clássico preto...

É um smartwatch à prova de água, com certificado IP68, podendo assim ser utilizado em qualquer momento do dia, ainda que a fabricante não descreva a utilização em desportos na água.

Tem funções básicas de monitorização da atividade física diária, acompanhamento de treinos mais específicos, monitoriza o sono, lança alertas de sedentarismo, mede frequência cardíaca, oxigénio no sangue e ainda faz acompanhamento do ciclo menstrual.

O ecrã do Kumi GT6 tem 1,72" com acabamento curvo e é tátil, tem bluetooth 5.0 e a bateria é de 280 mAh, sendo que a Kumi garante autonomia para 7 dias em utilização comum. Com uma utilização básica, ou seja. só como relógio, a autonomia pode ir até aos 20 dias.

O novo smartwatch KUMI GT6 está disponível por cerca de 56€ (IVA incluído), com portes gratuitos e sem custos adicionais na entrega.

Esta é uma oportunidade apresentada pela plataforma ZBANX.

KUMI GT6