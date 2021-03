E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos do OnePlus 9 que está prestes a chegar, dos óculos Huawei X Gentle Monster Eyewear II, do serviço Starlink da SpaceX, de várias novidades da ciência, e muito mais.

Pete Lau tinha prometido para hoje a divulgação de algo importante para a empresa. Não era para já esperado o lançamento dos novos OnePlus 9, mas sim alguma informação relacionada.

Como prometido, hoje foi confirmada a parceria entre as duas empresas, OnePlus e Hasselblad na criação de câmaras únicas para a nova série de smartphones, bem como a data oficial para o seu lançamento.

A Nothing, uma nova empresa britânica liderada por Carl Pei, co-fundador da OnePlus, está a começar a divulgar algumas das suas ideias para o futuro da tecnologia. Já sabíamos que a área do áudio seria uma das apostas e agora foi apresentado o Concept 1.

Trata-se do primeiro desenho daquilo que poderão ser uns earbuds transparentes e inspirados num cachimbo de tabaco.

A indústria do petróleo e do gás possui complexas e caras infraestruturas em alto mar. Assim, de forma a garantir que o funcionamento acontece segura e devidamente, as empresas gastam milhões em dispositivos para inspecionar estas plataformas. A mais recente inovação aparece num formato de cobra, mas é um robô carregado de tecnologia.

O robô atuará nos complexos marítimos petrolíferos e tem como missão tornar o trabalho de inspeção das infraestruturas mais seguro, mais barato e menos poluente.

A Samsung teve em janeiro o seu primeiro Unpacked do ano. Na altura apelidou-o de “épico” e apresentou a nova família Galaxy S21. Agora é a vez de algo “impressionante”… ou melhor “awesome”.

No dia 17 de março, o que irá a Samsung apresentar?

A invasão dos gadgets que usamos no dia a dia começou há alguns anos. Chegou de forma discreta e lenta, provavelmente com os smartwatches, mas tem conquistado novos espaços e novos equipamentos de forma muito firme e principalmente útil.

Assim, o que hoje vos trazemos não poderá ser propriamente uma surpresa, mas sim a materialização de algo que era esperado. Se a pergunta é “um objeto de moda pode estar recheado de tecnologia”, a resposta chega com os Huawei X Gentle Monster Eyewear II. Vamos conhecer estes óculos que são muito mais do que parecem.

Direcionar a tecnologia para a medicina permite que ela, de braço dado com a ciência, melhore significativamente o modo de atuação em alguns campos. Conforme temos visto, nos últimos anos têm acontecido vários avanços tecnológicos que representam claras vantagens na saúde e na melhoria da qualidade de vida das pessoas, especialmente envolvendo Inteligência Artificial (IA). Então, investigadores de Harvard e da NVIDIA perceberam que utilizar IA torna a análise do genoma mais rápida e mais barata.

A união destas investigações poderá trazer, em breve, tecnologias de deteção precoce de doenças atualmente críticas para a humanidade.

A OPPO tem procurado criar smartphones que apelam aos consumidores e ao mercado. Consegue unir o mais recente hardware disponível com linhas estéticas únicas e que são apelativas, marcando assim uma posição importante.

Após vermos os seus modelos anteriores a terem já sucesso na Europa, surge agora a mais recente proposta. O OPPO Find X3 Pro foi apresentado oficialmente e o Pplware já teve acesso a este smartphone e a tudo o que traz de novo. Vamos conhecer a mais recente proposta de topo da OPPO.

À medida que a constelação de pequenos satélites Starlink da SpaceX continua a crescer, o mesmo acontece com o serviço de banda larga da empresa. Conforme informámos, para Portugal já estão abertas as reservas do produto, contudo, disponível para utilização, o serviço só está nalgumas partes dos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. No entanto, esta banda larga transmitida do espaço, chegará nas próximas semanas à Alemanha e ao Sul da Nova Zelândia.

A informação foi revelada pela SpaceX, que continua a expandir o seu serviço, embora ainda em modo beta.

A evolução ao nível da litografia no processo de fabrico dos chips tem avançado a olhos vistos. Tal como sabemos, atualmente os processos de 5 nm e 7 nm são os mais recentes no mercado, estando as fábricas a trabalhar a todo o gás na sua produção.

No entanto desde o ano passado que cada vez mais se fala no processo de 3 nm, cuja produção em massa está prevista para breve. Mas parece que a Apple e a TSMC não se ficam por aqui e alguns rumores apontam que as duas potências já estão mesmo a preparar o desenvolvimento dos chips de 2 nm.

A Cubot está a preparar o seu ano de 2021 com alguns lançamentos enquadrados na gama dos rugged phones. Estes são smartphones robustos, resistentes a água, poeiras, quedas e embates, além de variações de temperatura extremas.

O Cubot KingKong 5 Pro surge como uma proposta que, além da robustez, ainda garante até uma semana de utilização sem necessidade de carregamento.

Elon Musk não esconde a vontade que tem de enviar humanos para Marte, de forma a estabelecer uma colónia de terráqueos num planeta aparentemente mais saudável do a Terra. No entanto, um astrónomo considera que essa ambição não passa de uma “perigosa ilusão”.

Aliás, um estudo conduzido pela NASA e publicado em 2018 rejeitou as hipóteses de ser possível viver em Marte, com a tecnologia disponível atualmente.

Quando foi lançado originalmente em 2017, Little Nightmares destacou-se por ser um jogo diferente dos restantes. Um jogo que se caracterizava pelo ambiente sombrio e ameaçador em que decorria, e onde se destacava a extrema fragilidade do personagem controlado pelo jogador.

Agora, passados 4 anos, eis que chega Little Nightmares 2, desenvolvido também pela Tarsier Studios.

Já experimentámos o jogo. Venham ver…

A tecnologia ainda dá os primeiros passos em muitas áreas de investigação do corpo humano. Um exemplo disso é a utilização agora de uma micro-câmara que foi transformada num comprimido que tem a função de percorrer o intestino à procura de sinal de cancro.

Estas cápsulas são uma novidade do sistema de saúde britânico (NHS) para serem usadas pelos pacientes. Estas “colonoscopias não invasivas” podem ser feitas em casa, em vez do método convencional no hospital.

Recentemente, cientistas captaram pela primeira vez imagens de um “cristal do tempo”, que mostra toda uma nova fase da matéria física. Se antes era difícil prová-lo, agora não há dúvidas.

Antes que pensem nisso, não é possível segurar um cristal do tempo nas mãos. Pela sua natureza complexa, ficou preso no papel durante muitos anos. Até agora…