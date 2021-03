3 nm? Apple e TSMC podem estar já a trabalhar no desenvolvimento de chips de 2 nm

A evolução ao nível da litografia no processo de fabrico dos chips tem avançado a olhos vistos. Tal como sabemos, atualmente os processos de 5 nm e 7 nm são os mais recentes no mercado, estando as fábricas a trabalhar a todo o gás na sua produção.

No entanto desde o ano passado que cada vez mais se fala no processo de 3 nm, cuja produção em massa está prevista para breve. Mas parece que a Apple e a TSMC não se ficam por aqui e alguns rumores apontam que as duas potências já estão mesmo a preparar o desenvolvimento dos chips de 2 nm.

Tal como já aqui falámos, a TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) poderá iniciar a produção dos chips de 3 nanómetros ainda neste ano. No entanto, e para já, o processo de 5 nm e 7 nm lideram no campo da inovação ao nível da litografia destes componentes.

Um das estrelas é o processador M1 da Apple, sendo o primeiro chip de 5 nm lançado no mercado dos computadores pessoais.

Apple e TSMC podem estar a trabalhar no processo de 2 nm

Tanto a Apple como a fabricante taiwanesa parecem querer ir mais longe no que respeita à evolução dos chips. Nesse sentido, e de acordo com rumores recentes, ambas as empresas podem já estar juntas a trabalhar no desenvolvimento de chips de 2 nm.

Segundo o site taiwanês United Daily News, a Apple está a trabalhar em parceria com a TSMC para o desenvolvimento de um novo processo de fabrico. O site adianta que as empresas já estão focadas na transição do processo de 3 nm. No entanto, e para já, a prioridade é cumprir com os prazos estabelecidos para a entrega dos chips de 3 nm.

Dessa forma, os planos para o desenvolvimento de chips de 2 nm estará apenas no início. Mas a fabricante de Taiwan já terá iniciado os primeiros contactos com as fábricas envolvidas neste novo processo.

Estas informações vão ao encontro de outros rumores anteriores de que a TSMC teria já celebrado um acordo de produção de 2 nanómetros com uma empresa desconhecida.

Para já o foca são então os chips de 3 nm, sendo que a Apple é a responsável por uma das maiores encomendas deste processo.