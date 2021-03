A chegada da OPPO ao mercado europeu veio trazer ais um player de peso, com propostas equilibradas em várias gamas. A marca nunca escondeu que quer subir e ser uma das mais influentes marcas que estão no velho continente.

As suas propostas mais interessantes, e mais elevadas, estão na linha X. Pois esta vai agora ser renovada e as novas propostas vão ser hoje apresentadas. Vamos assim conhecer o Find X3 Pro e todos os restantes elementos da família.

A Série Find X tem estado sempre na vanguarda, aliando um design centrado no ser humano à paixão da OPPO pela inovação para benefício da humanidade. No OPPO Find X3 Pro, a OPPO centra-se meticulosamente no espetro completo da gestão da cor, desde a satisfação de alto impacto, à segurança ocular e à acessibilidade.

Segundo a OPPO, o novo Find X3 Pro é um smartphone flagship capaz de capturar e reproduzir mil milhões de cores. Baseia-se no sucesso do OPPO Find X2 Pro e combina um impressionante design com o melhor da tecnologia.

O seu ecrã oferece também excelência na resolução, na taxa de atualização de imagem e no desempenho da reprodução de conteúdos HDR. Empenhada em captar o momento, a câmara do OPPO Find X3 Pro foi concebida para dotar a captação de fotografia e de vídeo da mais elevada qualidade numa variedade de cenários.

Além disso, o OPPO Find X3 Pro integra a Plataforma Móvel Qualcomm Snapdragon 888, que oferece excecionais experiências 5G e um desempenho incrível no campo do processamento. Há ainda a somar aqui certamente outros elementos de topo no campo do hardware-

Todas as novidades deste novo smartphone vão ser aqui mostradas, bem como tudo o que a restante linha terá. Esperam-se vários modelos, todos com elevada capacidade fotográfica e que a OPPO esteve a preparar nos últimos meses.