OnePlus 9: DxOMark está a perder credibilidade ou estará a OnePlus com medo dos resultados?

Uma das grandes referências online na análise a câmaras fotográficas de smartphones é a DxOMark. É com frequência que as grandes marcas recorrem a esta equipa, para testar e pontuar as suas câmaras para que os resultados possam ser apresentados no dia do lançamento dos seus topos de gama. Contudo, alguns resultados colocam em causa a imparcialidade da analista.

Com a série OnePlus 9 a apostar tudo na área da fotografia, porque não serão estes smartphones enviados para a DxOMark?

Série OnePlus 9 não será enviada para a DxOMark

Se por um lado a DxOMark é uma das grandes referências no segmento dos smartphones para avaliação das suas câmaras, é também apontada por muitos críticos como um analista parcial favorecendo algumas marcas em detrimento de outras. Um dos mais recentes casos está relacionado com Galaxy S21 Ultra 5G.

Segundo os testes do analista, este modelo de topo, acabado de chegar ao mercado, fica atrás de modelos lançados em 2019, como é o caso do iPhone 11 Pro Max. Esta pontuação deixa muito a desejar considerando os resultados fotográficos efetivos que muitos estão a ter oportunidade de comprovar.

Agora, a poucos dias do grande lançamento da série OnePlus 9, Pete Lau, CEO da empresa, veio a púbico dizer que os novos smartphones não serão enviados para a DxOMark para a típica avaliação.

O que estará por detrás desta decisão?

Olhando para o passado, a DxOMark já foi utilizada pela OnePlus para promover as câmaras dos seus smartphones. Então, o que estará por trás desta decisão?

Pete Lau não esclarece e talvez se possa vir a perceber com o tempo, no entanto, há dois cenários possíveis.

A OnePlus juntou-se à Hasselblad para desenvolver as suas câmaras para a série 9 e já anda a partilhar alguns resultados que, aparentemente, serão efetivamente um salto de qualidade. Principalmente, considerando o histórico da empresa.

Há, contudo, a possibilidade da OnePlus, perante alguns resultados apresentados pela DxOMark já não conferir credibilidade à empresa. Por outro lado, há o fator medo: e se os resultados ficam aquém dos demais topos de gama como aconteceu à Samsung?

As expectativas estão muito elevadas e, com certeza, que aqui vamos querer mostrar tudo sobre este novo smartphone e sobre as novas câmaras Hasselblad.

Como nota final, há que referir que a série OnePlus 9 será a presentada num evento global online a 23 de março e num evento presencial em Shangai, na China, no dia seguinte (24 de março).

