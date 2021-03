A OPPO tem procurado criar smartphones que apelam aos consumidores e ao mercado. Consegue unir o mais recente hardware disponível com linhas estéticas únicas e que são apelativas, marcando assim uma posição importante.

Após vermos os seus modelos anteriores a terem já sucesso na Europa, surge agora a mais recente proposta. O OPPO Find X3 Pro foi apresentado oficialmente e o Pplware já teve acesso a este smartphone e a tudo o que traz de novo. Vamos conhecer a mais recente proposta de topo da OPPO.

Um smartphone da OPPO muito atrativo

A aposta da OPPO para o Find X3 Pro é grande. A marca apresentou há pouco as suas novidades para este ano e revelou 3 novos smartphones que vão marcar uma presença forte no mercado. Com especificações bem diferentes, encaixam-se de forma clara no mercado.

Todos seguem uma linha estética bem definida e que deverá ser a imagem de marca da OPPO. Claro que o modelo de topo tem alguns pormenores próprios e que o tornam uma proposta muito mais interessante.

É precisamente um desses pormenores que se destaca de imediato no OPPO Find X3 Pro. Falamos do módulo das câmaras fotográficas, que têm uma área própria desenhada e que dão uma união única entre esta e a resto do chassi do smartphone.

As linhas são fluidas e conseguem transmitir uma sensação de continuidade e de integração perfeita. O resto da zona posterior continua a ter uma imagem única, graças ao acabamento que a marca colocou neste smartphone e às cores propostas.

A fotografia tem destaque neste smartphone

Ainda dentro desta zona temos as câmaras fotográficas. A OPPO aposta em 2 câmaras de 50MP, Ultra-Wide-Angle e Wide-Angle, e em mais uma Microlente de 3MP e numa Telephoto de 13 MP. A câmara frontal é de 32MP.

A marca promete uma captura quase perfeita de cores, quer na fotografia, quer no vídeo (4K), usando 10 bit para a recolha, processamento e gravação. Há, assim, uma consistência nas cores e a possibilidade de captar imagens com 110º de campo de visão.

Para reproduzir todas estas cores e imagens captadas a OPPO confia no seu ecrã de 6,7 polegadas, QHD, e uma taxa de refrescamento de 120Hz. São mil milhões de cores que vão ser projetadas para o utilizador.

No campo do desempenho, a OPPO voltou a selecionar o melhor para o Find X3 Pro. Temos assim um Snapdragon 888, 12GB de RM E 256GB de armazenamento. A presença de 5G é já uma obrigação e assim está presente neste novo smartphone.

Energia e um Android muito interessante

A bateria é outro elemento que se destaca no OPPO Find X3 Pro. Com 4500mAh promete uma boa duração durante o tempo de utilização do smartphone. A somar a isso temos também carregamento rápido de 65W e carregamento rápido sem fios de 32W.

Uma surpresa curiosa é o Android com a sua capa ColorOS, aqui na versão 11.2. Este sistema está bastante fluido e mesmo sendo uma personalização, não se nota que se sobrepõe ao que a Google criou. É uma versão muito interessante e que se revela uma excelente aposta.

O OPPO Find X3 Pro aparenta ter tudo para ser um sucesso. Com um design diferente e muito agradável, este não se mostra um smartphone pesado e que pode ser usado facilmente. Com câmaras que prometem muito, tem também hardware de topo e que sustentará este smartphone de forma muito consistente.

O Pplware vai explorar este smartphone nos próximos tempos e confirmar tudo o que está visível e prometido pela OPPO. O Find X3 Pro assume o seu papel e os argumentos são mais que suficientes para convencer os mais exigentes.

OPPO Find X3 Pro: Galeria de imagens