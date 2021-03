Starlink pede autorização para levar internet via satélite aos aviões, carros, barcos…

O mundo poderá ver em poucos meses uma revolução no acesso à Internet. Gradualmente, a Starlink implementa a sua constelação de satélites, que poderá levar a internet aos meios rurais, ao meio do oceano e a locais que nunca beneficiaram desta rede. Agora, a empresa quer dar um passo adiante e pede, para isso, autorização para ligar carros, barcos ou aviões por satélite.

A SpaceX entrou com um pedido ao regulador dos EUA para colocar as suas antenas nos veículos. Se o pedido for aprovado, em breve haverá terminais em “Estações Terrestres em Movimento”.

A implementação destas “Estações Terrestres em Movimento” poderá ter impacto nos veículos, como carros, camiões, aviões ou navios. Basicamente, são veículos que podem ter uma antena de comunicação portátil. Assim, a tecnologia da empresa de Elon Musk irá permitir que um navio em alto mar tenha banda larga a 175 Mbps. Também permitirá que um camião ou um comboio possa ter sinal mesmo no meio de zonas rurais, em áreas sem qualquer outro tipo de sinal de comunicação.

Cobrir o mundo com internet… vai mudar o planeta

Até o momento, a SpaceX lançou mais de 1.100 satélites para o projeto Starlink. No passado mês de outubro, a SpaceX começou o serviço numa versão beta pública para os clientes nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. Conforme foi conhecido, o preço fixou-se nos 99 dólares por mês. Já este ano, mais zonas do planeta foram abrangidas, incluindo Portugal.

Conforme demos a conhecer, o serviço está já a ser comercializado em Portugal com o preço de 99 euros. Contudo, para já, apenas se pode fazer a pré-inscrição, visto que o serviço poderá ainda demorar 6 meses a ficar ativo por terras Lusas.

Ainda assim, segundo os dados fornecidos pela empresa à entidade reguladora, atualmente, o projeto conta com mais de 10 mil utilizadores.

Quer internet via Starlink? Veja se a sua zona tem cobertura

Através do próprio site, indicando a morada, os utilizadores podem ficar a saber se a sua zona tem cobertura da rede Starlink. Além disso, é apresentado o preço a pagar pelo serviço.

De acordo com as simulações que fizemos, só em hardware o valor é de 499 euros e o serviço em si tem um valor de 99 euros mensais. Há ainda um custo adicional de 61 euros referente ao envio de material.

O kit “fixo”, que é entregue aos utilizadores, é composto por uma parabólica, cabos (de rede e energia), router e documentação de suporte.

Empresa tem já muitos interessados dos mais variados veículos

A SpaceX não indicou na sua informação partilhada na sexta-feira se os terminais de utilizador Starlink para veículos em movimento terão um design diferente dos pratos que estão a ser enviados aos primeiros clientes.

Contudo, a SpaceX disse que cada “ESIM”, ou Estação Terrestre em Movimento, é “eletricamente idêntica aos seus terminais de consumidor previamente autorizados”, com “montagens que permitem que sejam instalados em veículos, navios e aeronaves”.

A empresa de Elon Musk também referiu que “garantirá a instalação” dos terminais de veículos através de “instaladores qualificados”. Embora a SpaceX não tenha dito se estes instaladores serão funcionários da empresa, as suas estruturas continuam a expandir-se. A Starlink já tem planos para uma nova fábrica de equipamentos em Austin, Texas.

A empresa espacial pediu no ano passado à FCC autorização para realizar testes experimentais em jatos particulares e com a sua frota marítima de embarcações. No entanto, o pedido de sexta-feira é por uma “licença geral” muito mais ampla para as operações.

Algumas questões colocadas ao CEO da empresa tinham como intenção perceber se os Teslas iriam ter o equipamento para receber esta tecnologia. No entanto, Musk, num tweet, esclareceu que a SpaceX “não está a ligar os carros da Tesla ao Starlink” com os terminais ESIM, observando que o “terminal é muito grande”.

Musk refere que este terminal é para aeronaves, navios, camiões grandes, entre outros.

