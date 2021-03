Concept 1: Nothing apresenta um auscultador sem fios inspirado num cachimbo

A Nothing, uma nova empresa britânica liderada por Carl Pei, co-fundador da OnePlus, está a começar a divulgar algumas das suas ideias para o futuro da tecnologia. Já sabíamos que a área do áudio seria uma das apostas e agora foi apresentado o Concept 1.

Trata-se do primeiro desenho daquilo que poderão ser uns earbuds transparentes e inspirados num cachimbo de tabaco.

Sobre a Nothing ainda se sabe muito pouco. Sabe-se que Carl Pei quer criar uma empresa com produtos que se interliguem uns com os outros e que uma das primeiras apostas chegará pela altura do verão e será algo relacionado com o áudio.

Nothing volta a não a apresentar nada… mas o futuro promete

Agora, a empresa revelou o Concept 1. Trata-se do primeiro conceito de produto dado a conhecer ao mundo e onde são referidas algumas das motivações e inspirações.

Na verdade, a empresa não refere nunca que se trata realmente de um earbud wireless, contudo, pelo design e pelas próprias afirmações do passado é aquilo que se pode concluir. Mas o que se deve retirar deste anúncio é mesmo a sua visão para o longo prazo e aqui falamos na “tecnologia quase impercetível” como é descrita.

Aquilo que parece então ser um auscultador sem fios apresenta-se numa estrutura transparente que é descrita como leve e que abdica de tudo o que são pormenores que podem comprometer o peso do produto ou a sua usabilidade.

Mas há mais informação importante a reter. Segundo Carl Pei, para a empresa, o design mais atraente é aquele que se baseia em formas “naturais e quentes” e que permanecem no tempo. Além disso, os produtos devem remeter para objetos de conforto que, neste caso em concreto, remete para um típico cachimbo de tabaco, uma memória de parece estar associada à avó do empresário.

A empresa está a aproximar-se do público ainda sem rigorosamente “nada” apresentado, pelo que as expectativas são bastante elevadas.