Cubot KingKong 5 Pro – o seu próximo rugged phone com bateria de 8000 mAh

A Cubot está a preparar o seu ano de 2021 com alguns lançamentos enquadrados na gama dos rugged phones. Estes são smartphones robustos, resistentes a água, poeiras, quedas e embates, além de variações de temperatura extremas.

O Cubot KingKong 5 Pro surge como uma proposta que, além da robustez, ainda garante até uma semana de utilização sem necessidade de carregamento.

Cubot KingKong 5 Pro um smartphone robusto com enorme bateria

Um smartphone robusto está, com frequência, associado a utilizadores que têm trabalhos mais sujos ou perigosos fisicamente, às vezes no meio da natureza, ou então às pessoas que praticam desportos radicais. Nestas condições o acesso a uma fonte de energia para carregar o smartphone nem sempre será fácil, podendo uma bateria fraca colocar em risco a segurança do utilizador.

É por isso que os modelos deste género têm habitualmente baterias de grandes dimensões. Ora, é o caso, do novo Cubot KingKong 5 Pro. Estamos perante um smartphone que além de todas as certificações associadas (IP68, IP69K e MIL-STD-810), ainda tem uma bateria de 8000 mAh.

Segundo a marca, esta bateria poderá manter o smartphone ligado até 5 dias. Sendo que a média, com uma utilização regular, ronda os 2/3 dias.

Mas há mais a destacar. O ecrã é de 6″ com resolução HD+, tem 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno (podendo ser expandido com cartão microSD até 256 GB.

Na traseira tem uma câmara tripla, cujo sensor principal é de 48 MP. Já a câmara frontal apresenta-se com um sensor de 25 MP.

Vem equipado com Android 11, sistema de geolocalização (GPS, Glonass e Beidou), inclui NFC e para quem valoriza a qualidade de som, tem altifalante duplo, para reprodução de som em stereo.

E porque é que será o seu próximo smartphone?

A Cubot tem neste momento um sorteio internacional a decorrer onde se pode habilitar a ganhar um dos 10 modelos em sorteio.

Apenas terá que cumprir os vários requisitos descrito no passatempo. Saiba tudo aqui.

Cubot KingKong 5 Pro